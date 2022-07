Un Québécois du CF Montréal ratera le reste de la saison

Le milieu de terrain québécois du CF Montréal, Tomas Giraldo, ratera le reste de la saison, a annoncé l’organisation de la Belle Province, lundi.

L’athlète de 19 ans avait subi une fracture au pied gauche lors d’un entraînement, mardi dernier, et sera opéré ce mardi, à Green Bay, au Wisconsin. Il sera pris en charge par le Dr Robert B. Anderson, chirurgien spécialiste des pieds et chevilles et de la médecine sportive. Ce dernier avait d’ailleurs déjà traité l’ancien défenseur du Canadien de Montréal Shea Weber.

«Giraldo a subi une fracture au cinquième métatarsien du pied gauche, communément appelé une fracture "Jones"», peut-on lire dans le communiqué de l’équipe.

Giraldo n’a toujours pas joué un seul match en carrière dans la Major League Soccer (MLS), lui qui a joint l’Académie du club montréalais en 2015.