LNH: les gagnants et perdants de l’été... jusqu’à présent

La saison des joueurs autonomes n’est vieille que de près de deux semaines et déjà certaines équipes ont trouvé le moyen de s’améliorer considérablement, du moins sur papier, alors que d’autres ont perdu des éléments cruciaux de leur formation.

Que ce soit par transaction ou par l’octroi de contrats, les directeurs généraux tentent colmater les brèches de leur équipe respective. Certains donnent l’impression de réussir alors que d’autres semblent échouer lamentablement.

Évidemment, l’été n’est toujours pas terminé et le vrai test sera fait à l’ouverture de la campagne 2022-2023. Mais d’ici là, voici jusqu'à présent les gagnants et les perdants de la saison morte dans la LNH.

Gagnants

Sénateurs d’Ottawa

Arrivées : Claude Giroux (joueur autonome, AG), Alex DeBrincat (transaction, AG), Cam Talbot (transaction, G)

Départs : Matt Murray (transaction, G), Filip Gustavsson (transaction, G)

Prolongation de contrat : Josh Norris (C)

Jusqu’à présent, l’été 2022 appartient à Pierre Dorion. Le DG a été très actif et n’a pas eu peur de sortir des sentiers battus.

Tout d’abord, Dorion est parvenu à mettre la main sur l’attaquant Alex DeBrincat, des Blackhawks de Chicago. Pour cela, il aura dû débourser des choix de 1er tour (7e) et un choix de 2e tour (39e) en 2022 en plus d’une sélection de 3e tour en 2024.

Puis, il a réussi à se débarrasser du gardien Matt Murray, qui n’a jamais livré la marchandise à Ottawa, après son acquisition des Penguins de Pittsburgh. Dorion a toutefois dû retenir 25% du salaire de Murray en plus de céder un choix de 3e tour en 2023 et un autre de 7e tour en 2024 aux Maple Leafs de Toronto pour pouvoir envoyer Murray dans la Ville Reine. En retour, il n’aura obtenu que des considérations futures.

Toutefois, avec la marge de manœuvre qu’il s'est créée, il a mis la main sur le gardien Cam Talbot en transigeant un autre portier, Filip Gustavsson, au Wild du Minnesota.

L’été de Pierre Dorion s’est poursuivi avec l’embauche de l’attaquant Claude Giroux, qui a accepté de revenir chez lui en acceptant du contrat de trois ans et 19,5 millions $.

À tout cela s’ajoute la prolongation de contrat accordée à Josh Norris, pour huit ans et d’une rondelette somme de 63,6 millions $.

Ainsi Dorion est parvenu à se créer un top 6 composé de Brady Tkachuk, Giroux, Norris, Tim Stützle, DeBrincat et Drake Batherson. Quand même pas mal.

Blue Jackets de Columbus

Arrivées : Johnny Gaudreau (joueur autonome, AG), Erik Gudbranson (joueur autonome, D)

Départs : Olivier Bjorkstrand (transaction, AD)

Prolongation de contrat : Patrik Laine (AG), Adam Boqvist (D), Jack Roslovic (C), Joonas Korpisalo (G)

Difficile d’ignorer les Blue Jackets parmi les gagnants alors que Jarmo Kekalainen a réussi à greffer à son équipe le joueur autonome sans compensation le plus convoité, Johnny Gaudreau.

Le petit et dynamique attaquant a accepté un pacte de sept ans lui rapportant un salaire moyen annuel de 9,75 millions $.

Gaudreau était pressenti pour atterrir dans l’Association de l’Est, pour se rapprocher de sa famille, mais d’autres formations, comme les Devils du New Jersey, semblaient partir favorites.

Ainsi Gaudreau se joint à Jakub Voracek et Patrik Laine, qui a récemment signé une prolongation de contrat de quatre saisons et 34,8 millions $

Cependant, dans toute cette opération, les Jackets ont perdu les service de l'attaquant Oliver Bjorkstrand, échangé au Kraken de Seattle en retour de deux choix au repêchage.

Crédit photo : AFP

Penguins de Pittsburgh

Arrivées : Jeff Petry (transaction, D), Jan Rutta (joueur autonome, D), Ty Smith (transaction, D)

Départs : Mike Matheson (transaction, D), John Marino (transaction, D)

Prolongation de contrat : Evgeni Malkin (C), Kristopher Letang (D), Kasperi Kapanen (AD), Rickard Rakell (AD), Casey DeSmith (G), Bryan Rust (AD)

Le directeur général, Ron Hextall, a peut-être perdu Mike Matheson et John Marino à la ligne bleue, mais il les a remplacés par Jeff Petry, qui tentera de se replacer après une saison catastrophique à Montréal, et Ty Smith.

Mais, c’est vraiment le travail colossal qu’il a effectué pour conserver un noyau de joueurs qui a très bien servi l’équipe par le passé. Evgeni Malkin, Kristopher Letang, Kasperi Kapanen, Rickard Rakell, Bryan Rust et Casey DeSmith ont tous accepté des prolongations de contrat.

Perdants

Blackhawks de Chicago

Arrivées : Max Domi (joueur autonome, C), Andreas Athanasiou (joueur autonome, C) Petr Mrazek (transaction, G)

Départs : Kirby Dach (transaction, C), Alex DeBrincat (transaction, AG), Dylan Strome (joueur autonome, C), Dominik Kubalik (joueur autonome, AG), Kevin Lankinen (G)

Prolongation de contrat : -

Après les départs de Brandon Hagel (Lightning) et Marc-André Fleury (Wild) la saison dernière, les Blackhawks ont continué de liquider leurs actifs en transigeant Kirby Dach, aux Canadiens, et Alex DeBrincant, aux Sénateurs. De plus, ils ont laissé partir les attaquants Dylan Strome (Capitals) et Dominik Kubalik (Red Wings).

Jonathan Toews et Patrick Kane vont trouver la saison plutôt longue.

Flames de Calgary

Arrivées : Jonathan Huberdeau (transaction, AG), MacKenzie Weegar (transaction, D), Kevin Rooney (joueur autonome, C)

Départs : Johnny Gaudreau (joueur autonome, AG), Matthew Tkachuk (transaction, AG)

Prolongation de contrat : Nikita Zadorov (D)

Les Flames se dirigeaient pour être les grands perdants de cette saison morte, en voyant deux attaquants de 100 points en Johnny Gaudreau, qui a choisi de quitter l'Alberta, et Matthew Tkachuk, échangé, changer d'équipe.

Gaudreau avait refusé l’offre de huit ans des Flames pour obtenir le statut de joueur autonome sans compensation et accepter par la suite une entente de sept ans avec les Blue Jackets.

Mais Brad Treliving a sauvé la mise dans l'échange de Tkachuk. L’attaquant ne semblait pas du tout satisfait des négociations avec les Flames et a été transigé aux Panthers de la Floride. En retour, Brad Treliving a obtenu un autre joueur d'avant qui obtenu 100 points et plus la saison dernière en Jonathan Huberdeau tout en faisant l'acquisition du défenseur MacKenzie Weegar et d'un choix de premier tour en 2025.

Mais, malgré tout, sur papier, les Flames ont tout de même perdu énormément.

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

Mentions honorables

Oilers d’Edmonton

Arrivées : Jack Campbell (joueur autonome, G),

Départs : Mikko Koskinen (joueur autonome, G), Zack Kassian (transaction, AD)

Prolongation de contrat : Brett Kulak (D), Evander Kane (AG)

Remplacer Mikko Koskinen, parti en Suisse, par Jack Campbell est un pari intéressant pour les Oilers, qui ont grandement souffert des largesses de leurs gardiens de but par le passé, même si Mike Smith les a tout de même menés en finale de l’Association de l’Ouest lors du printemps passé.

Retenir les services d’Evander Kane, qui a été tout feu tout flamme lors des dernières séries éliminatoires, et de Brett Kulak est une bonne nouvelle pour les partisans des Oilers.

Red Wings de Detroit

Arrivées : Andrew Copp (joueur autonome, C), David Perron (joueur autonome, AG), Ben Chiarot (joueur autonome, D), Dominik Kubalik (joueur autonome, AG), Ville Huso (transaction, G), Olli Maatta (joueur autonome, D)

Départs : -

Prolongation de contrat : -

Steve Yzerman semble passer sous le radar avec la reconstruction de ses Red Wings. Il n’a pas fait les manchettes, mais a tout de même attiré des joueurs intéressants à Detroit, dont le Québécois David Perron.

Ben Chiarot solidifiera la défense, avec Filip Hronek et Moritz Seider, alors que les ajouts d’Andrew Copp, Dominik Kubalik et Ville Husso amèneront une profondeur certaine à l’équipe.

Hurricanes de la Caroline

Arrivées : Max Pacioretty (transaction, AG), Brent Burns (transaction, D), Ondrej Kase (joueur autonome, AD)

Départs : Vincent Trocheck (transaction, C), Anthony DeAngelo (transaction, D), Nino Niederreiter (joueur autonome, AD), Max Domi (joueur autonome, C)

Prolongation de contrat : -

Pas un mauvais été en Caroline alors que tous les joueurs qui ont quitté le club ont été remplacés, à faible coût. Max Pacioretty, obtenu contre rien, tentera de minimiser la perte de Vincent Trocheck, qui est maintenant avec les Rangers. Brent Burns prendra le rôle d’Anthony DeAngelo, échangé aux Flyers, et Ondrej Kase tentera de combler le vide laissé par Nino Niederreiter, maintenant à Nashville.

Crédit photo : AFP

Predators de Nashville

Arrivées : Ryan McDonagh (transaction, D), Kevin Lankinen (joueur autonome, G), Nino Niederreiter (joueur autonome, AD)

Départs : David Rittich (joueur autonome, G), Nick Cousins (joueur autonome, C), Phillipe Myers (transaction, D)

Prolongation de contrat : Filip Forsberg (AG), Jérémy Lauzon (D)

L’arrivée de Ryan McDonagh ajoutera une nouvelle dimension à la défensive des Predators. Celle de Nino Niederreiter dynamisera l’attaque. Et le retour de Filip Forsberg... et bien, il était vital.

Mentions déshonorables

Golden Knights de Vegas

Arrivées : Shea Weber (transaction, D)

Départs : Max Pacioretty (transaction, AG), Evgeni Dadonov (transaction, AD)

Prolongation de contrat : Reilly Smith (AD)

Les Golden Knights ont raté les séries éliminatoires lors de la dernière campagne. Toutefois, au lieu d'améliorer l'équipe sur la patinoire, le directeur général, Kelly McCrimmon, a plutôt assaini les finances de sa formation. Aux prises avec les gros contrats de Jack Eichel, Mark Stone et Alex Pietrangelo, le DG s'est débarrassé de 12M$ en transigeant Max Pacioretty et Evgeni Dadonov. Le problème, c'est qu'il n'a absolument rien obtenu en retour.

Alors, pour une formation qui cherche à revenir dans la grande danse du printemps, c'est raté.

Sabres de Buffalo

Arrivées : Ilya Lyubushkin (joueur autonome, D), Eric Comrie (joueur autonome, G), Kale Clague (joueur autonome, D), Vinnie Hisostroza (joueur autonome, C)

Départs : -

Prolongation de contrat : Victor Olofsson (LW), Craig Anderson (G)

Bravo pour la prolongation de contrat accordée à Victor Olofsson.

Ça se gâte par la suite. Pas vraiment besoin d’élaborer pour comprendre que les Sabres resteront dans les bas-fonds du classement.

Islanders de New York

Arrivées : Alexander Romanov (transaction, D)

Départs : -

Prolongation de contrat : -

Les Islanders ont acquis le défenseur Alexander Romanov des Canadiens. Et par la suite, voici ce que Lou Lamoriello a effectué pour tenter de redresser la barque de son équipe : * bruits de criquets *.

Après une saison médiocre l'an dernier, ce n'est probablement pas ce à quoi les partisans de l'équipe s'attendaient.

Et finalement...

Canadiens de Montréal

Arrivées : Mike Matheson (transaction, D), Kirby Dach (transaction, C), Evgeni Dadonov (transaction, AD)

Départs : Jeff Petry (transaction, D), Shea Weber (transaction, D), Ryan Poehling (transaction, C), Alexander Romanov (transaction, D)

Prolongation de contrat : Samuel Montembeault (G), Rem Pitlick (C), Chris Wideman (D), Michael Pezzetta (AG)

Kent Hughes a assaini les finances du club sans trop perdre au change. C’est le début de sa reconstruction. Faut-il s’attendre à voir les Canadiens compétitifs l’an prochain? Les probabilités vont plutôt dans le sens contraire.

Mais le CH semble extrêmement satisfait de la sélection de Juraj Slafkovsky au tout premier rang du dernier encan amateur.

Est-ce que l’été de Kent Hughes est terminé? Probablement pas.