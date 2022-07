Les Capitales l’emportent sous la pluie

De fortes averses ont potentiellement sauvé les Boomers de Schaumburg d’une humiliation au Stade Canac, dimanche, mais ils ont tout de même baissé pavillon 7 à 1 face aux Capitales de Québec.

Le match a été arrêté après seulement quatre manches et demi en raison de la pluie, mais on peut deviner que la météo a été une source de soulagement plutôt que de frustration pour les visiteurs.

Dès la première manche, Jeffry Parra - auteur d’un grand chelem samedi - a continué sur sa lancée en frappant un double productif aux dépens de Shumpei Yoshikawa (4-7). Tristan Pompey a croisé le marbre sur la séquence.

Kyle Crowl en a ajouté quelques instants plus tard, atteignant à son tour le deuxième but. Il a permis à Jonathan Lacroix et T.J. White de marquer, portant la marque à 3 à 0 d’entrée de jeu.

Après avoir muselé les cogneurs des «Caps» en deuxième manche, son seul moment de réjouissance de la rencontre, Yoshikawa a commis deux erreurs coûteuses qui ont mis le match hors de la portée des siens. White a d’abord expédié une de ses offrandes à l’extérieur des limites du terrain pour produire deux points. Puis, à leur dernier tour au bâton avant l’interruption de la rencontre, les hôtes ont vu Garrett Takamatsu ajouter deux points supplémentaires au tableau en étirant les bras.

Seul artilleur employé par Patrick Scalabrini, Michael Austin (7-2) a été impératif sur la butte. Il n’a permis que trois coups sûrs et un point mérité en cinq manches, au cours desquelles il a passé quatre frappeurs dans la mitaine.

Cosimo Cannella a produit le seul point des Boomers. Il a réussi une longue balle en solo en cinquième manche pour réduire l’écart à six points... mais la remontée potentielle de l’équipe de l’Illinois a été brusquement arrêtée par Dame Nature.

Les Capitales ont ainsi remporté cette série après avoir plié l’échine lors du premier de trois duels, vendredi. Ils tenteront de prolonger leurs succès alors qu’ils recevront les Crushers de Lake Erie, dès jeudi.