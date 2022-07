Baseball : David Ortiz officiellement au Temple de la renommée

Sept anciens joueurs du baseball majeur, dont la légende des Red Sox de Boston David Ortiz, ont été intronisés officiellement au Temple de la renommée du baseball, dimanche à Cooperstown.

Ortiz a été admis par la voie traditionnelle au terme d’un vote au sein de l’Association des journalistes du baseball majeur au mois de janvier. Il a obtenu 77,9 % des voies à sa première année d’éligibilité.

«C'est une journée tellement incroyable, un honneur incroyable, et je suis tellement honoré d'être sur cette scène en ce moment, a déclaré Ortiz dans son discours d'intronisation. Si mon histoire peut vous rappeler une chose, laissez-la vous rappeler que si vous croyez en quelqu'un, vous pouvez changer son monde. Vous pouvez changer son avenir, tout comme tant de gens qui ont cru en moi.»

«Big Papi» a maintenu une moyenne au bâton de ,286, en plus de terminer parmi les meilleurs de tous les temps dans plusieurs catégories offensives, dont les coups de circuit (541; 17e), les points produits (1768; 23e) et les buts sur balles (1319; 41e). Il a également remporté sept bâtons d’argent et participé à 10 matchs des étoiles.

Il a par ailleurs aidé les Red Sox à remporter trois Séries mondiales.

Buck O'Neil, Bud Fowler, Gil Hodges, Jim Kaat, Minnie Miñoso et Tony Oliva ont également été honorés, eux qui ont été sélectionnés par le comité des vétérans.