Une séparation douteuse entre Jonathan Huberdeau et les Panthers

La transaction envoyant Jonathan Huberdeau des Panthers de la Floride aux Flames de Calgary, vendredi soir, en a choqué plusieurs.

Or, il faut absolument noter que l’attaquant québécois n’a plus qu’une saison à écouler à son présent contrat. À 29 ans, Huberdeau pourrait en effet devenir joueur autonome sans compensation au terme de la prochaine campagne. Il commandera bien vite un important salaire annuel.

Plutôt que de risquer de le perdre pour rien, les Panthers ont pu s’en servir pour attirer le jeune Matthew Tkachuk.

«Au nom de toute l’organisation des Panthers, on remercie Jonathan et MacKenzie [Weegar] pour leurs immenses contributions, tant sur la glace qu’à l’extérieur, pendant leurs mandats dans le sud de la Floride, a simplement noté le directeur général des Panthers Bill Zito, selon des propos publiés sur le site web de la Ligue nationale de hockey. Ils se sont tous deux épanouis pour devenir des athlètes et des personnes d’exception, laissant une marque indélébile sur notre franchise et nous leur souhaitons à tous deux un succès continu dans leur avenir.»

Sans manquer de respect pour Weegar, un bon défenseur ayant disputé ses 306 premiers matchs dans la LNH avec les Panthers, il était sans doute un peu bête pour l’organisation des Panthers de juger les deux joueurs au même titre au moment de saluer leur départ.

Au sommet

Huberdeau, qui fut choisi troisième au total par la formation floridienne au repêchage de 2011, est le meilleur pointeur dans l’histoire des Panthers, avec 613 points en 671 matchs.

Une longue prolongation de contrat pour Huberdeau en Floride pouvait sembler logique, mais le Québécois a finalement été envoyé aux Flames, en compagnie de Weegar, Cole Schwindt et d’un choix de première ronde. C’était le prix à payer pour obtenir Tkachuk.

Zito aura d’ailleurs réservé ses plus beaux compliments à sa nouvelle acquisition, qualifiant Tkachuk de «compétiteur physique et tenace qui possède un énorme et unique arsenal d’habiletés».

Âgé de seulement 24 ans, Tkachuk était joueur autonome avec compensation. Son acquisition par les Panthers a été saluée par un nouveau contrat de huit ans pour 76 millions $.

Les meilleurs pointeurs, en saison régulière, dans l’histoire des Panthers de la Floride

1 – Jonathan Huberdeau - 613

2 – Aleksander Barkov - 553

3 – Olli Jokinen - 419

4 – Stephen Weiss - 394

5 – Scott Mellanby - 354