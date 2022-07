Harmine Christina Léo, joueuse de football et médecin

Publié aujourd'hui à 17h13

Mis à jouraujourd'hui à 17h13

Serait-ce la «Laurent Duvernay-Tardif du football féminin»? Ce serait trop cliché et facile comme comparaison.

Appelons-la par son nom, Harmine Christina Léo. Tout simplement.

Résidente en médecine d'urgence et demi défensif de la sélection canadienne de football féminin, l'athlète de 30 ans a un parcours phénoménal. Plus de 17 années de soccer compétitif, 6 saisons de hockey et 5 équipes de basket-ball l'ont menée vers l'athlétisme avec les Carabins de l'Université de Montréal.

Puis, la dernière année aura été un marathon. Elle s'est mise au flag-football avant de se joindre au Blitz de Montréal, seule équipe de football féminin élite avec contact. Au début 2022, elle a réussi à se tailler un poste parmi les 45 joueuses (dont 11 Québécoises) qui représenteront le Canada aux Championnats du monde de football féminin, du 27 juillet au 8 août, en Finlande. Elle n'avait jamais joué au football avant 2021... (à voir en vidéo principale)

La Montréalaise avait lancé récemment une campagne GoFundMe pour l'aider à financer ce voyage qu'elle doit payer de sa poche.

Une semaine «normale» dans la vie d'Harmine, c'est trois entraînements en gymnase, deux entraînements de football, une session de visionnement de vidéos...et un match. Tout ça en jonglant avec son quart de travail de soir à l'hôpital. Ah et je vous ai dit que l'escalade faisait partie de sa routine d'entraînement? Doux Jésus...!

Sa mission personnelle? Démontrer aux jeunes filles que le sport de haut niveau n'est pas uniquement réservé aux hommes. Encore moins le football.

Je répète. Appelons-la par son nom, Harmine Christina Léo. Tout simplement.

Bravo Harmine et bonne chance en Finlande!