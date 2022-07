Une série cruciale entre les Blue Jays et les Red Sox

Les Blue Jays de Toronto et les Red Sox de Boston se retrouvent au cœur d’une série cruciale de trois matchs au Fenway Park d’ici dimanche.

De retour de la pause du match des étoiles, les deux équipes sont impliquées dans une superbe course dans la section Est de la Ligue américaine. Les Jays et les Sox souhaitent surtout se qualifier ultimement pour les rencontres éliminatoires qui rassembleront cette année 12 clubs, dont six dans l’Américaine, selon le nouveau format implanté dans le baseball majeur.

Peu importe le résultat de la rencontre de vendredi, les Blue Jays (50-43) étaient assurés de conserver un léger avantage au classement face aux Red Sox (48-45). L’objectif pour Toronto devenait plutôt d’accentuer cette avance au terme de ce séjour à Boston.

Non seulement la série est importante pour la présente lutte, mais elle pourrait aussi dicter les décisions des directeurs généraux sur ce qu’ils feront d’ici la date limite des transactions, le 2 août. En perdant les honneurs de la série, les Red Sox risqueraient notamment d'inciter Chaim Bloom à demeurer un peu plus prudent en vue du dernier droit.

Un long séjour à domicile pour les Red Sox

Au-delà de la série de trois parties contre les Blue Jays, les Red Sox doivent aussi disputer leurs sept matchs suivants au Fenway Park. Ils accueilleront effectivement les Guardians de Cleveland, du 25 au 28 juillet, avant de recevoir les Brewers de Milwaukee, pour conclure le mois à domicile.

Quant à la formation torontoise, elle sera de retour au Rogers Centre, dès mardi, pour affronter deux fois les Cardinals de St. Louis. Les Tigers de Detroit seront ensuite de passage à Toronto pour quatre parties, entre le 28 et le 31 juillet.

-Samedi, pour le deuxième match de la présente série entre les Blue Jays et les Red Sox, le partant annoncé pour les Blue Jays est le jeune Alek Manoah, qui présente un dossier de 10-4 et une moyenne de points mérités de 2,28 depuis le début de la saison. Boston devrait pour sa part entamer cette rencontre avec Kutter Crawford (2-2) au monticule.

-Ayant remporté leurs 14 derniers matchs avant la pause des étoiles, les Mariners de Seattle se sont invités dans la course aux éliminatoires dans l’Américaine. Ils reçoivent pour leur part la visite des Astros de Houston dans une série de trois rencontres d’ici dimanche.