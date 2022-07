La séquence des Capitales arrêtée à 12

La pause du match des étoiles de la Ligue Frontière a visiblement freiné le rythme des Capitales de Québec, qui ont vu leur séquence de victoires s’arrêter à 12, vendredi au Stade Canac, après avoir baissé pavillon 5 à 2 contre les Boomers de Schaumburg.

Les favoris de la foule n’ont d’ailleurs jamais été en mesure de prendre les devants dans ce match, eux qui ont accordé un point dès la manche initiale, avant de donner deux autres assauts plus tard, sur un double de Braxton Davidson.

Le lanceur des Capitales Carlos Sano a été la victime de ces points marqués, lui qui en a finalement permis quatre sur sept coups sûrs et cinq buts sur balles, en cinq manches de travail.

Offensivement pour les Capitales, un circuit de deux points de T.J. White en troisième manche a été leur seul moment de réjouissance, eux qui n’ont réussi que cinq coups sûrs dans le match.

La formation de Schaumburg entamait d’ailleurs cette série contre les Capitales avec une fiche de 30-25 après avoir connu une séquence de quatre victoires. Elle occupe ainsi le troisième rang de l’Association de l’Ouest.

Même s'ils ont remporté 42 de leurs 57 premiers matchs, les hommes de Patrick Scalabrini ne devront pas prendre les Boomers à la légère pour la suite de cette série, qui se poursuivra samedi et dimanche.

Un étrange phénomène au Stade Canac

Parmi les joueurs des Boomers à surveiller, il y a le rapide voltigeur Chase Dawson, qui connait une excellente saison, lui qui a frappé 17 triples en 54 matchs. En scrutant les statistiques de la Ligue Frontière, on découvre même une séquence de cinq parties avec un triple, survenue entre le 25 et le 29 mai.

Dawson, qui compte 16 buts volés, domine aussi son équipe pour la moyenne au bâton, avec ,308, tout juste devant Brett Milazzo, qui évolue également au champ extérieur.

Dans la victoire, Dawson a réussi deux coups sûrs, en plus de compléter le tour des sentiers deux fois et de se voir octroyer un but sur balles, mais il n’a pas été en mesure de produire l’un des cinq points des siens.