Les Canadiens dévoilent leurs nouveaux numéros

Les Canadiens de Montréal ont dévoilé vendredi les numéros que porteront leurs nouveaux joueurs en vue de la prochaine campagne.

Et un joueur qui faisait partie de l'édition 2021-2022 a accepté de changer son numéro pour faire plaisir à Juraj Slafkovsky : Chris Wideman.

En effet, le défenseur a donné son no 20 au Slovaque de 18 ans et portera désormais le no 6 qui appartenait à l'ancien capitaine Shea Weber.

Les attaquants Kirby Dach (77) et Evgeni Dadonov (63) garderont quant à eux les numéros qu'ils portaient avec les Blackhawks de Chicago et les Golden Knights de Vegas, respectivement.

Finalement, le défenseur québécois acquis en retour de Jeff Petry, Michael Matheson, arborera de son côté le no 8. Il s'agit pour lui d'un troisième numéro dans la Ligue nationale de hockey puisqu'il portait le no 19 avec les Panthers de la Floride et le no 5 avec les Penguins de Pittsburgh, mais ces deux numéros sont retirés chez le CH.