Le Soulier d’or de la MLS sur son départ?

L’attaquant Valentin «Taty» Castellanos, qui a remporté le Soulier d’or remis au meilleur buteur de la Major League Soccer (MLS) la saison dernière, pourrait très bientôt être transféré à une équipe européenne par le New York City FC.

Les rumeurs de départ vers Girona, un club récemment promu en Liga espagnole, se font de plus en plus nombreuses. Le départ vers cette équipe serait logique, puisqu’elle est aussi une propriété du City Football Group.

En préparation pour le match de samedi contre l’Inter Miami CF, l’entraîneur-chef intérimaire du NYCFC, Nick Cushing, a affirmé qu’il était au courant de la situation, mais qu’elle n’affectait pas son groupe.

«Évidemment que nous connaissons l’intérêt pour “Taty”, a-t-il déclaré vendredi, selon le site web de la MLS. Il est ici, il a joué ce matin, il sera de l’alignement contre Miami. Il est toujours aussi motivé et il est un joueur important pour nous. Comme je l’ai dit, nous sommes au courant de l’histoire et quelques gars posent des questions. Mais il s’entraîne et il sera du match de samedi.»

13 buts en 16 matchs

Castellanos a été le meilleur buteur du circuit Garber en 2021 avec ses 19 filets en 32 matchs. Il a grandement aidé le NYCFC à remporter la coupe MLS. Cette saison, l’Argentin a repris là où il avait laissé avec 13 buts en seulement 16 rencontres. Il mène encore une fois la ligue à ce chapitre.

Arrivé en 2018 à New York, l’attaquant aujourd’hui âgé de 23 ans est très convoité en Amérique du Sud, où de grands clubs brésiliens et argentins auraient fait des offres. Cependant, c’est toujours l’Europe qui a charmé Castellanos, qui a aussi joué en Uruguay et au Chili.