Omnium Banque Nationale : des noms connus en qualifications à Montréal

Deux anciens membres du top 10 du tennis mondial, soit l’Italien Fabio Fognini et le Belge David Goffin, participeront aux qualifications de l’Omnium Banque Nationale au Stade IGA, les 6 et 7 août, a confirmé l’organisation jeudi.

Les deux athlètes figureront parmi un contingent de joueurs ayant connu de bons moments au sein du circuit de l’ATP et essayant de se tailler une place dans le tableau principal en simple. Fognini et Goffin occupent respectivement les 61e et 67e échelons, le second pouvant profiter d’un bel élan à la suite de sa présence en quart de finale à Wimbledon récemment.

Le Finlandais Emil Ruusuvuori (42e) et le Chilien Alejandro Tabilo (68e) seront également au nombre des concurrents en lice aux qualifications.

Le premier a été finaliste à Pune et demi-finaliste à Melbourne cette année, en plus de participer aux quarts de finale des tournois de Munich et du Queen’s Club de Londres.

Tombeur de l’Ontarien Denis Shapovalov à Wimbledon, l’Américain Brandon Nakashima (49e) voudra accéder au tableau principal, tout comme le Néerlandais Tallon Griekspoor (47e).

«Parmi les divers tournois qui sont disputés sur la scène internationale, le nôtre a la chance de présenter, année après année, un tableau de qualification de très haute qualité, a affirmé dans un communiqué Eugène Lapierre, directeur de l’Omnium Banque Nationale de Montréal.

«Personnellement, je trouve toujours cela extraordinaire que nous soyons en mesure d’accueillir, dès le premier week-end, des joueurs qui sont parfois classés parmi les têtes de série dans d’autres compétitions. À la fin, ce sont nos amateurs qui en ressortent, gagnants puisqu’ils peuvent assister à du tennis d’exception du début jusqu’à la fin de notre tournoi.»

Par ailleurs, le tableau qualificatif sera complété par des laissez-passer attribués ultérieurement.

Les duels du tableau principal seront diffusés sur l’une des chaînes de TVA Sports.