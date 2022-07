PGA : Adam Hadwin dans la course

Le Canadien Adam Hadwin a rapidement oublié un double boguey, jeudi en première ronde de l’Omnium 3M de la PGA à Blaine au Minnesota, de sorte qu’il n’a terminé sa journée de travail qu’à trois coups des meneurs.

Hadwin a en effet eu besoin de deux coups supplémentaires au deuxième fanion. Il a toutefois été en mesure d’éviter les faux pas ensuite, inscrivant cinq oiselets pour montrer un cumulatif de 68 (-3), au huitième rang.

Ce sont l’Américain Scott Piercy et le Sud-Coréen Sungjae Im qui ont pris la tête après 18 trous à 65 (-6). Un groupe de cinq concurrents se partagent derrière le deuxième échelon à 67 (-4).

D’autres Canadiens sont également en lice et parmi ceux-ci, Roger Sloan (70, -1) est le mieux placé. Il a réussi six oiselets, mais il a également commis cinq bogueys.

Nick Taylor est pour sa part 37e à 71 (N), tandis que Michael Glicic (72) et Adam Svensson (73) ne sont pas loin derrière. Auteur de six bogueys, David Hearn (76) aura fort à faire s’il veut éviter le couperet.

LPGA: un bon départ pour Brooke M. Henderson

La Canadienne Brooke M. Henderson s’est placée en excellente posture dès la première ronde du Championnat Evian tenue à Évian-les-Bains, en France, s’installant au deuxième rang à une frappe de la tête.

Celle qui est en quête d’un deuxième titre cette année a notamment terminé sa journée de travail avec un aigle au neuvième fanion. Elle a ajouté six oiselets et un seul boguey pour signer une carte de 64 (-7), à égalité avec l’Américaine Nelly Korda et à un coup de la meneuse, soit la Japonaise Ayaka Furue.

Henderson a triomphé lors de la Classique Shoprite le 12 juin dernier. Il s’agissait de son 11e sacre sur le circuit de la LPGA.

Pendant que sa compatriote se tenait non loin de la première position, Maude-Aimée Leblanc a de son côté commis un triple boguey au 12e qui a été à l’origine d’une chute jusqu’en 125e place, à 75 (+4). La Québécoise avait pourtant réussi deux oiselets sur le neuf d’aller sans commettre de faute.