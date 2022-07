LHJMQ : les changements continuent chez les Eagles

Le Montréalais Jon Goyens a été nommé jeudi entraîneur-chef des Eagles du Cap-Breton et aura la mission de ramener le club sur la voie du succès.

Goyens est un ancien pilote du Drakkar de Baie-Comeau, qu’il a dirigé en 2019-2020 après avoir été longuement à la barre des Lions du Lac-Saint-Louis, au niveau midget AAA.

En Nouvelle-Écosse, il tentera de relever les Eagles qui ont terminé dans la cave du classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec la saison passée.

«C’est un beau jour pour notre organisation qui comptera sur un gars de la réputation de Jon pour travailler avec les jeunes joueurs, s’est félicité dans un communiqué le directeur général Sylvain Couturier, débarqué au Cap-Breton il y a plusieurs semaines.

«Jon offre un large bagage en termes de coaching et des perspectives variées pour décortiquer et analyser le jeu. Il a la passion de son sport et est engagé à aider à l’éducation et au développement de ses hockeyeurs. Comme instructeur, il s’agit d’une de ses plus grandes forces.»

Les Eagles comptaient sur Jake Grimes comme entraîneur-chef depuis 2019-2020. Au plus récent repêchage du circuit Courteau, ils ont sélectionné le défenseur Tomas Lavoie au premier rang.