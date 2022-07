Le remplaçant de Rob Gronkowski aurait été trouvé

Les Buccaneers de Tampa Bay ont consenti un pacte d’un an à l’ailier rapproché Kyle Rudolph.

Le réseau ESPN a rapporté le tout mercredi, sans toutefois divulguer la valeur du contrat.

Rudolph, 32 ans, aura la mission de combler le départ à la retraite de Rob Gronkowski et la perte d’O.J. Howard, qui s’est joint aux Bills de Buffalo pendant la saison morte.

À cette position, les «Bucs» misent également sur Cameron Brate, entre autres.

La nouvelle acquisition du club a été libérée par les Giants de New York l’hiver dernier. Il a totalisé 257 verges et un touché en 26 réceptions pendant la plus récente campagne.

Précédemment, il a œuvré chez les Vikings du Minnesota, obtenant 4745 verges et 48 majeurs en 10 ans, ce qui lui a valu deux invitations au Pro Bowl.