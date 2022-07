La fin de l’ère «PG»?

Cette semaine aux Anti-Pods de la Lutte, Pat et Kevin reviennent sur la nouvelle qui veut que l’émission Raw serait de retour avec un produit pour les 14 ans et plus, mettant ainsi fin à l’ère PG.

Kevin fait également son premier résumé du plus gros tournoi dans le monde de la lutte, le G1 de New Japan, tandis que Pat nous parle de sa visite au gala d’humour sur les galas de lutte présentés dans le cadre du Zoofest.

Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer!

