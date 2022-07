Kyler Murray: 230,5 millions de raisons pour rester en Arizona

Le quart-arrière des Cardinals de l’Arizona Kyler Murray aura visiblement vu juste en préférant le football au baseball.

Âgé de 24 ans, Murray vient d’accepter une lucrative prolongation contractuelle supérieure à 200 millions $.

Les détails financiers n’ont pas été annoncés officiellement, mais le réseau ESPN a rapporté que l’entente était de cinq ans pour 230,5 millions $. Le pacte comprendrait 160 millions $ garantis advenant une blessure tandis qu’un montant de 105 millions $ serait complètement assuré, peu importe la raison.

Ayant été sélectionné au premier rang du repêchage de la NFL par les Cardinals, en avril 2019, Murray est logiquement lié au club de l’Arizona jusqu’à la fin de la saison 2028.

«Je me suis toujours donné à 100 % pour les Cardinals et je continuerai de le faire», avait exprimé Murray, plus tôt cette année, lorsqu’interrogé sur son futur en Arizona.

«Je ne suis pas vraiment inquiet», avait ajouté le quart-arrière, cité sur le site web de l’équipe.

Rappelons que l’athlète avait précédemment été un choix de première ronde, neuvième au total, dans le baseball majeur durant l’encan de 2018. Les Athletics d’Oakland avaient alors appelé son nom, tout en sachant que son avenir serait possiblement dans la NFL. À ce jour, le produit de l'Université de l'Oklahoma demeure le seul à avoir été choisi au premier tour lors de ces deux repêchages. Bo Jackson et Deion Sanders font partie des rares joueurs ayant évolué autant dans le baseball majeur que dans la NFL, mais ils n’avaient pas profité d’un tel rang sélection dans l’un et l’autre des encans.

Parmi les plus riches

Avec une moyenne salariale annuelle de 46,1 millions $, Murray serait le deuxième pivot le mieux rémunéré de la NFL, derrière Aaron Rodgers (50,3 millions $), des Packers de Green Bay.

Le top 5 des quarts les plus riches est complété par Deshaun Watson (46 millions $), Patrick Mahomes (45 millions $) et Josh Allen (43 millions $), respectivement des Browns de Cleveland, des Chiefs de Kansas City et des Bills de Buffalo.

Sur le terrain, Murray a complété 69,2 % de ses passes l’an dernier, totalisant 3787 verges, 24 touchés et 10 interceptions. Il a ajouté 423 verges et cinq majeurs par la voie terrestre. Il a déjà été invité deux fois au Pro Bowl.

Les quarts-arrière les mieux rémunérés dans la NFL (selon leur salaire annuel moyen) :

1 – Aaron Rodgers, Packers de Green Bay (50,3 millions $)

2 – Kyler Murray, Cardinals de l’Arizona (46,1 millions $)

3 – Deshaun Watson, Browns de Cleveland (46 millions $)

4 – Patrick Mahomes, Chiefs de Kansas City (45 millions $)

5 – Josh Allen, Bills de Buffalo (43 millions $)