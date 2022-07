Omnium Banque Nationale: Venus rejoindra Serena

Les sœurs Williams seront toutes deux présentes à l’Omnium Banque Nationale cette année, car l’aînée Venus a reçu un laissez-passer au tableau principal du simple féminin, a organisé l’organisation, mercredi.

Venus Williams rejoindra ainsi Serena au Sobeys Stadium de Toronto, où se tiendra la compétition du 6 au 14 août. Il s’agira de sa première présence en solo au sein du circuit de la WTA depuis son séjour à Chicago en août 2021. À Wimbledon, il y a quelques semaines, elle a effectué un retour au jeu en disputant le double mixte aux côtés de Jamie Murray.

«Je suis très heureuse de pouvoir prendre part à l’Omnium Banque Nationale. J’adore la ville, le tournoi et j’ai vraiment hâte de retourner à Toronto», a mentionné par voie de communiqué la septuple gagnante de tournois du Grand Chelem.

«Elles ont tellement contribué à notre sport et les avoir avec nous réjouit les amateurs, le personnel du tournoi et même les autres joueuses. Ce sont deux des plus grandes joueuses de l’histoire du tennis et nous attendons avec impatience de les accueillir», a ajouté Karl Hale, directeur du tournoi de Toronto, au sujet des Williams.

Le laissez-passer offert à l’Américaine est de type top 20. Celui-ci est réservé aux joueuses qui ont déjà été premières mondiales, qui étaient classées dans le top 20 en 2021 ou qui ont déjà remporté un titre du Grand Chelem, un championnat de fin de saison de la WTA ou un tournoi de catégorie 1000 de la WTA au cours de leur carrière, a-t-on précisé.

L’Omnium Banque Nationale sera diffusé à l’une des chaînes de TVA Sports et pour l’occasion, plusieurs athlètes connues seront sur place, incluant la Québécoise Leylah Annie Fernandez. Pour sa part, Serena Williams reviendra dans la Ville Reine, où elle s’était inclinée en finale 2019 devant la Canadienne Bianca Andreescu, également invitée cette année.