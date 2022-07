MLB: le commissaire menace les Athletics

Les Athletics d’Oakland pourraient bien imiter les Raiders de la NFL et déménager à Las Vegas s’ils ne peuvent ériger un nouveau stade dans le nord de la Californie, selon ce qu’a laissé entendre mardi le commissaire du baseball majeur, Rob Manfred.

Ce dernier a pris la parole à la veille d’un vote prévu au conseil municipal d’Oakland relativement à une proposition de construction de stade au Howard Terminal. Déjà, le président des Athletics, Dave Kaval, avait mentionné que sans la concrétisation du projet, l’avenir de l’organisation se trouverait ailleurs. Or, Manfred semble du même avis, sachant bien que Las Vegas possède les infrastructures requises pour accueillir une concession. La Ville du vice a vu débarquer les Raiders à l’Allegiant Stadium en 2020.

«Las Vegas est une alternative viable pour une formation des ligues majeures et il y en a d’autres que je n’ai pas interdit aux A’s d’examiner, a affirmé le dirigeant au quotidien The San Francisco Chronicle. Croire que ceci constitue une mise en scène est une erreur. Pour Oakland, c’est l’heure de prendre une décision, à savoir s’ils veulent continuer à compter sur du baseball majeur.»

Le club du propriétaire John Fisher détient un bail au vieux RingCentral Coliseum valide jusqu’à la fin de la saison 2024. Le milliardaire avait exprimé son intention de ne pas investir dans la rénovation des lieux.

«Ce n’est pas envisageable. Il y a d’autres personnes pour développer le site. Et le plus important, c’est que John Fisher injectera plus d’un milliard de dollars, car il croit que l’endroit ayant le plus fort potentiel de réussite est le Howard Terminal», a dit Manfred.