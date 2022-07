«J’ai retrouvé mon petit quotidien normal» - Houle

Le cycliste Hugo Houle s’est offert une sortie plus tranquille au 109e Tour de France, mercredi, les meneurs s’en donnant à cœur joie dans les montagnes.

L’athlète de Sainte-Perpétue n’a pas eu de difficulté à descendre de son nuage pour entreprendre la 17e étape. Après tout, la compétition n’est pas encore terminée et il s’y était préparé.

«Ç’a bien été, j’ai retrouvé mon petit quotidien normal, a-t-il dit à Sportcom au lendemain de sa victoire à la 16e étape. Je le savais d’ores et déjà, ça fait partie de notre sport. On a eu de belles émotions hier, c’était exceptionnel, mais il ne faudrait pas que je l’aille dur comme ça tous les jours, parce que je n’arriverais pas à la fin de ce Tour de France!»

«Les jambes étaient bonnes, c’est clair que c’était un peu plus raide au début. On est partis à vive allure, donc ce n’était pas évident», a ajouté celui qui a terminé 41e avec un retard de 18 min 47 s sur le gagnant, le Slovène Tadej Pogacar.

Les cyclistes n’ont pas tardé à se défier et le peloton s’est vite fracassé. De multiples attaques ont été tentées dans les 50 premiers kilomètres. Guillaume Boivin (Israel-Premier Tech) a été l’instigateur de l’une d’entre elles avec le Britannique Owain Doull (EF Education-EasyPost), mais a été repris par le peloton une dizaine de kilomètres plus loin.

Houle (Israel-Premier Tech) a préféré se tenir à l’écart et est demeuré dans le même groupe près de ses coéquipiers, sans dépenser trop d’énergie.

«Nous sommes rentrés tranquillement au bercail. Ç’a été une journée un peu plus calme qui m’a fait du bien. Il y a eu beaucoup d’émotions et d’énergie hier! Je suis content de ma course et ç’a bien été.»

Boivin a quant à lui fini 128e à 32:07, tandis qu’Antoine Duchesne, de la formation Groupama-FDJ, s’est classé 43e à 19:06.

Duel intense

Pogacar (UAE Emirates) a été le plus fort au sommet des Peyragudes, mais n’a repris que quatre secondes sur le détenteur du maillot jaune, le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), en raison des bonifications. À 23 ans, il s’agit néanmoins de sa neuvième victoire d’étape sur le Tour.

Ainsi, Vingegaard possède une avance de 2:18 au classement général au terme de l’épreuve de 129,7 km. La 18e étape, la dernière prévue en montagne, proposera un parcours de 143,2 km qui mènera les compétiteurs au sommet à Hautacam. Houle estime qu’il pourrait y avoir de belles occasions de s’échapper après une étape aussi éprouvante pour les leaders.

«On va voir comment je me sens et quelle sera la stratégie de l’équipe. Si je me sens bien, pourquoi pas? Il n’y a aucune pression à ce niveau. L’important est de rallier Paris maintenant. J’ai fait deux podiums sur ce tour et je veux bien rentrer. Si je peux faire autre chose, ce sera un petit boni.»