Eugenie Bouchard n’est pas inscrite aux Internationaux des États-Unis

Eugenie Bouchard ne figure pas sur la liste des joueuses inscrites aux prochains Internationaux des États-Unis, qui débuteront le 29 août.

Opérée à l’épaule droite en juin 2021, la raquette québécoise prévoyait revenir au jeu cette saison. Elle avait évoqué un retour à Roland-Garros, puis à Wimbledon.

Finalement absente à Paris, « Genie » a aussi renoncé à disputer le tournoi anglais, puisqu’aucun point au classement n’y était distribué cette année, en représailles à la décision des organisateurs de bannir les joueurs russes et biélorusses.

Elle avait alors annoncé qu’elle utiliserait son classement protégé – qui se situe autour du 120e rang mondial – afin de disputer le US Open et l’Open d’Australie.

Washington et Toronto?

La joueuse de 28 ans n’apparaît plus au classement de la WTA, elle qui est absente des terrains depuis plus d’un an.

Bouchard semble accuser du retard dans la réhabilitation de son épaule. Elle devait aussi participer au tournoi de Washington, à la fin du mois, et à celui de Toronto, début août.

Elle aura besoin d’un laissez-passer pour prendre part à l’Omnium Banque Nationale. Ce matin, les organisateurs en ont décerné un à l’Américaine Venus Williams, ancienne numéro 1 mondiale.

Les autres seront annoncés dans les prochains jours, a-t-on dit au Journal.