Chelios, Keith, Pilote? Qui est le meilleur défenseur de l'histoire des Hawks?

Le vétéran Duncan Keith a annoncé sa retraite le 12 juillet dernier après une carrière de 17 saisons dans la LNH.

Keith a terminé sa carrière avec 106 buts, 540 aides pour 646 points, en 1256 matchs de saison régulière. Trois fois gagnant de la Coupe Stanley, le défenseur a remporté le trophée Conn-Smythe en 2015 ainsi que le trophée Norris en 2010 et 2014.

Keith est assurément un des plus grands arrières de l’histoire des Blackhawks. Mais plusieurs grands défenseurs ont également laissé leur marque au sein de cette franchise.

Voici un top 5 des meilleurs défenseurs dans l’histoire des Blackhawks de Chicago :

5- Bob Murray (1975-1990)

Bob Murray a joué toute sa carrière dans l’uniforme des Blackhawks de Chicago. Sans être le plus rapide et le plus robuste, ce défenseur à caractère offensif a marqué 132 buts et récolté 514 points en 1008 rencontres.

Murray a été invité au match des étoiles à deux reprises et s’est rendu cinq fois dans le carré d’as avec les Hawks sur une période de neuf ans.

4- Duncan Keith (2005-2021)

Comme mentionné plus haut, Keith n’est pas en reste côté honneurs individuels et collectifs. En plus des nombreux trophées qu’il a remportés, il a participé à quatre parties d’étoiles.

Keith a également été nommé parmi les 100 plus grands joueurs de l’histoire de la LNH lors du centenaire de la ligue en 2017. Il vient au deuxième rang dans l’histoire des Blackhawks pour le nombre de matchs joués, derrière le grand Stan Mikita.

3- Chris Chelios (1990-1999)

Membre du Temple de la renommée depuis 2013, Chris Chelios a remporté deux de ses trois trophées Norris avec les Blackhawks. Il a également été capitaine de la formation de 1995 à 1999.

Chelios a disputé un total de 664 matchs en neuf saisons avec la formation de sa ville natale, récoltant 487 points et 1495 minutes de pénalité.

2- Doug Wilson (1977-1991)

Doug Wilson a été le pilier de la défensive des Blackhawks pendant la décennie 80. Participant à huit matchs des étoiles, il a été le meneur pour les points chez les défenseurs des Hawks pendant 10 saisons consécutives.

Wilson a remporté le trophée Norris pour la saison 1981-82, en plus de recevoir quatre nominations pour cet honneur au cours de sa carrière. Il a été admis au Temple de la renommée du hockey le 15 novembre 2021.

1- Pierre Pilote (1955-1968)

Natif de Kénogami, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Pierre Pilote a été un élément majeur dans la conquête de la Coupe Stanley des Blackhawks en 1961.

Le Québécois a remporté le trophée Norris lors de trois saisons consécutives, soit en 1963, 1964 et 1965. Pilote a été capitaine des Blackhawks de 1961 à 1968.

Nommé cinq fois sur la première équipe d’étoiles et élu au Temple de la renommée en 1975, il a vu son chandail être retiré par les Hawks en 2008. Il est décédé en 2017 à l’âge de 85 ans.