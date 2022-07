Une décision difficile que Carl Nassib ne regrette pas

Plus d’un an après avoir révélé son homosexualité publiquement, le joueur de la NFL Carl Nassib a commenté sa décision, indiquant qu’elle avait été plutôt difficile à prendre.

Aujourd’hui joueur autonome après avoir été libéré par les Raiders de Las Vegas, Nassib a expliqué dans un reportage de l’émission «Good Morning America» qu’il avait beaucoup douté avant de publier une vidéo sur les médias sociaux. Des images qui ont changé sa vie.

«J’ai fixé le téléphone pendant, je dirais, une heure, et j’essayais de me motiver juste en le regardant, a-t-il raconté à propos du moment fatidique, mardi. La dernière chose que je me suis dite, c’est: "Tu sais quoi? pour les enfants". Et j’ai appuyé sur "publier".»

Après avoir longuement réfléchi tout au long de sa vie, Nassib sentait que le temps était venu. Indiquant être une personne de nature à éviter les projecteurs, il espère que son geste permettra à d’autres de vivre un peu plus librement et qu’un jour, les «coming out» ne seront plus nécessaires.

«Je voulais simplement montrer que ça n’a vraiment aucune importance, votre orientation sexuelle. Nous progressons dans une direction positive. Ce ne sera pas une route parfaite et nous devons simplement garder le cap.»

Nassib, premier joueur actif de la NFL à dévoiler son homosexualité, a disputé 86 matchs avec les Browns de Cleveland, les Buccaneers de Tampa Bay et les Raiders. Il a réussi 164 plaqués, 22 sacs du quarts et une interception comme ailier défensif.