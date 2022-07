«MVP» de l’Américaine : un très long règne de Shohei Ohtani?

Aux dires du cogneur des Red Sox de Boston J.D. Martinez, le titre de joueur par excellence de la Ligue américaine de baseball sera l’exclusivité de Shohei Ohtani pour plusieurs années.

Martinez estime que personne ne peut égaler le Japonais pouvant évoluer comme lanceur et voltigeur. Vainqueur en 2021, celui jouant pour les Angels de Los Angeles pourrait bien avoir le dernier mot cette saison. Au monticule, il a maintenu un dossier de 9-4 et une moyenne de points mérités de 2,38, tandis qu’en attaque, il a frappé pour ,258, totalisant 19 circuits et 56 points produits.

«Je pense que c’est un "no-brainer". Comment allez-vous batailler avec lui? Il va le gagner pour les cinq prochaines années. Tant qu’il lancera et frappera, vous ne pourrez le vaincre, a prédit Martinez au quotidien "Orange County Register". Regardez Vladimir Guerrero fils l’an passé. S’il ne l’a pas obtenu, personne ne l’aura. C’est trop. Si vous analysez les chiffres, qui d’autre peut influencer le jeu des deux côtés? Changez seulement le nom pour le prix Ohtani.»

Le dernier joueur des majeures ayant obtenu le titre de «MVP» deux années d’affilée dans l’une ou l’autre des ligues est Miguel Cabrera, qui avait été couronné pour les Tigers de Detroit dans l’Américaine en 2013 et 2014.