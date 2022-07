Lewandowski s'engage à Barcelone jusqu'en 2027

L'ancien attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski s'est engagé avec le FC Barcelone jusqu'en 2027 pour un montant de 45 millions d'euros, a annoncé mardi le club catalan.

«Le FC Barcelone et le Bayern Munich ont trouvé un accord concernant le transfert de l'attaquant polonais Robert Lewandowski pour un total de 45 millions d'euros, plus 5 en variables», a écrit le club blaugrana dans un communiqué, sans plus de précision sur la part variable du montant du transfert.

«Le joueur polonais signera un contrat de quatre saisons et sa clause libératoire s'élève à 500 millions d'euros», ajoute le Barça.

Lewandowski, 33 ans, a rejoint ses coéquipiers à Miami, où le Barça doit disputer une série de matchs amicaux, dont le premier a lieu mardi soir.

Il s'agit du quatrième transfert estival pour le FC Barcelone, après Franck Kessié (AC Milan) et Andreas Christensen (Chelsea), arrivés libres, et Raphinha (Leeds), recruté pour 70 millions d'euros.

L'international polonais a quitté le Bayern Munich après huit ans passés en Bavière, où il a remporté une Ligue des champions (2020), huit championnats d'Allemagne et une Coupe du monde des clubs (2020), en plus d'être désigné deux fois meilleur joueur de la FIFA de l'année (2020 et 2021).

Avec le club bavarois, il a inscrit 344 buts et signé 72 passes décisives en 374 matchs.