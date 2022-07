Une place de choix pour Vladimir Guerrero

Le cogneur des Blue Jays de Toronto Vladimir Guerrero fils occupera le quatrième rang du rôle offensif de la Ligue américaine au match des étoiles du baseball majeur, mardi, au Dodger Stadium de Los Angeles.

Celui comptant cette saison 20 circuits et 57 points produits se retrouvera ainsi à une place traditionnellement réservée au frappeur de puissance de prédilection de la formation.

Évoluant au troisième coussin, Guerrero fils sera précédé de Rafael Devers, des Red Sox de Boston, tandis que Giancarlo Stanton, des Yankees de New York, sera au cinquième rang. Les deux premiers frappeurs de l’équipe dirigée par le gérant des Astros de Houston, Dusty Baker, seront Shohei Ohtani et Aaron Judge, respectivement des Angels de Los Angeles et des Yankees.

Le receveur Alejandro Kirk, l’autre porte-couleurs des Jays qui amorcera la rencontre agira comme neuvième frappeur, après Byron Buxton (Twins du Minnesota), Tim Anderson (White Sox de Chicago) et Andres Gimenez (Guardians de Cleveland). Le lanceur des Rays de Tampa Bay Shane McClanahan entamera la joute sur la butte.

Du côté de la Nationale, le «1-2 punch» sera formé de Ronald Acuna fils (Braves d’Atlanta) et de Mookie Betts (Dodgers de Los Angeles). Le cœur de la formation offensive sera constitué dans l’ordre de Manny Machado (Padres de San Diego), Paul Goldschmidt (Cardinals de St. Louis) et Trea Turner (Dodgers). Willson et William Contreras, respectivement des Cubs de Chicago et des Braves, Joc Pederson (Giants de San Francisco) et Jeff McNeil (Mets de New York) compléteront le rôle.

Au grand plaisir de la foule présente, le gaucher des Dodgers Clayton Kershaw agira comme partant.