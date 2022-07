Khari Jones se trouve du boulot

Congédié par les Alouettes de Montréal au début du mois, Khari Jones effectuera un retour dans l’organisation des Tiger-Cats de Hamilton à titre de consultant aux opérations football.

L’équipe de la Ligue canadienne de football (LCF) a annoncé le tout lundi. C’est avec cette équipe qu’il a terminé sa carrière de quart-arrière en 2005. Il a également été entraîneur des quarts et coordonnateur offensif du club de 2009 à 2011.

«Khari est une personne exceptionnelle avec une vaste expérience dans la LCF et il ajoutera une valeur considérable à notre équipe de football, a déclaré Orlondo Steinauer, président des opérations football et entraîneur-chef des Tiger-Cats. Nous sommes heureux d'accueillir Khari et sa famille dans la ville de Hamilton et dans l'organisation des Tiger-Cats.»

Jones a été congédié par Dany Maciocia après un peu plus de deux saisons à la barre du club. Il a maintenu une fiche de 18-18, menant l’équipe à une participation aux éliminatoires à ses deux seules saisons complètes dans son rôle.