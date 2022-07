«Je rêve de gagner une coupe à Montréal» - Matheson

Mike Matheson ne s’attendait pas à être échangé, mais lorsqu’il a appris qu’il allait jouer pour le Canadien de Montréal, le défenseur québécois a sauté de joie à l’idée de jouer pour l’équipe de son enfance.

Indiquant avoir grandi en étant un partisan de Saku Koivu, l’homme de 28 ans a avoué que les dernières journées lui avaient semblé quelque peu irréelles, lors d’une conférence de presse virtuelle tenue lundi.

«Je n’ai pas vu venir l’échange, mais quand j’ai vu que c’était Montréal, c’était assez spécial, a-t-il lancé, un large sourire au visage. J’étais un grand partisan du Canadien; ma famille et moi regardions tous les matchs. C’est un sentiment assez fou, c’est assez dur à décrire.»

«Maintenant, je rêve de gagner une coupe Stanley à Montréal.»

Utiliser sa vitesse

Originaire de Pointe-Claire, Matheson mise sur la vitesse et la qualité de son tir pour contribuer aux efforts collectifs. C’est de cette façon qu’il compte aider le Tricolore. Il arrive par ailleurs en pleine confiance de ses moyens, puisqu’il a totalisé 11 buts et 31 points en 2021-2022, deux sommets personnels.

«Je suis à mon meilleur quand je patine, que je distribue la rondelle et que j’utilise mon coup de patin pour appuyer l’attaque. Quand je patine bien, je joue mon meilleur hockey. [...] On a parlé un peu [de mon rôle], mais on va en discuter plus à l’approche de la saison.»

Il veut également jouer le rôle du bon vétéran au sein d’une brigade défensive qui sera très jeune à Montréal.

«Les jeunes sont là pour une raison, alors ils n’ont pas besoin de qui que ce soit pour prouver leur valeur. Mais en même temps, ça peut être utile d’avoir quelqu’un sur qui s’appuyer et à qui poser des questions. J’ai pu regarder des gars comme [Evgeni Malkin] à Pittsburgh et j’ai essayé d’en prendre avantage pour en apprendre le plus possible. J’espère pouvoir faire la même chose ici »

Une religion

Matheson débarque néanmoins à Montréal avec un lourd contrat de huit ans et de 39 millions $ auquel il reste quatre saisons. Son salaire de 4,875 millions $ par année devrait le garder alerte dans un marché où les partisans ont souvent la mèche courte.

Mais il a déjà traversé des périodes plus difficiles et il ne s’en fait pas. Il y voit plutôt une source de fierté.

«Mon temps à Pittsburgh m’a permis de faire un pas en avant dans mon développement, a-t-il fait valoir. J’ai pu voir ce que faisait Kristopher Letang toute la journée. Je suis prêt à faire un autre pas en avant. C’est un défi, mais je veux un défi comme celui-là.»

«Si tu ne viens pas de Montréal, c’est difficile à comprendre. Ce n’est pas juste un sport, c’est une religion. J’ai grandi dans cet environnement-là. Ce sera vraiment spécial de mettre ce chandail au Centre Bell.»

Du respect

Il a également eu de bons mots pour son nouvel entraîneur-chef Martin St-Louis, qui, selon lui, n’a aucune difficulté à obtenir le respect de ses protégés.

«Premièrement, on l’a vu comme joueur surmonter toute l’adversité. On peut dire quand il a été engagé qu’il a immédiatement obtenu le respect des joueurs. Je n’ai évidemment pas été dans le vestiaire, mais il semble le type d’entraîneur pour lequel on veut jouer. Ça semble cliché, mais c’est important.»

Matheson a été obtenu en compagnie d’une sélection de quatrième tour en 2023 en retour de Jeff Petry et de Ryan Poehling, samedi.