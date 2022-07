«Je me suis beaucoup amélioré» - Xavier Bourgault

L’espoir des Oilers d’Edmonton Xavier Bourgault est très satisfait de sa saison 2021-2022, même s’il n’a pu mener ses Cataractes de Shawinigan vers le titre national en juin, et il se dit prêt à gravir les échelons nécessaires pour mener à bien la suite de sa carrière.

Présent au récent camp de développement de l’organisation albertaine, le Québécois de 19 ans a aidé les «Cats» à gagner le championnat de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, amassant 22 points en 16 matchs éliminatoires, avant de perdre en demi-finale de la Coupe Memorial. Il estime ainsi avoir bonifié son cahier de charge en prévision du prochain camp d’entraînement des Oilers en septembre.

«Je crois m’être beaucoup amélioré cette année, non seulement sur la patinoire, mais à l’extérieur. J’ai appris à être plus constant dans ma préparation et je suis plus régulier dans l’ensemble de mon jeu. Ainsi, je suis très heureux du travail fait et content d’avoir fait ma place au sein de l’équipe junior canadienne, même si le tournoi a été repoussé», a-t-il affirmé, tel que rapporté par le quotidien «Edmonton Sun».

Blessure

Le 22e choix au total du repêchage de la Ligue nationale en 2021 ne l’a pas eu nécessairement facile en dépit de 75 points obtenus en 43 matchs de saison régulière. Une blessure subie tôt dans le Championnat mondial junior sur un contact à la tête l’a ralenti quelque peu. De retour dans le circuit Courteau, il a été touché à un muscle et ces écueils survenus en cours de route pourrait l’inciter à renoncer au Mondial junior devant recommencer en août, surtout que plusieurs autres patineurs se préparant à faire le saut chez les professionnels risquent de demeurer à la maison.

«L’été est court et j’ai une chance de me reposer, de me soumettre à des traitements ici et de travailler. J’aurai l’occasion de décider sous peu pour le Championnat, mais j’ai un gros été de boulot à l’aube de ma première année professionnelle et je veux être prêt, a-t-il déclaré. Je veux aussi soigner ma blessure et ne pas forcer le tout inutilement. Je sais que les débuts chez les pros ne seront pas faciles, ce n’est pas comme chez les juniors où il y a des matchs que vous pouvez dominer.»