Une victoire avant la pause

Propulsés par une longue balle d’Alejandro Kirk en huitième manche, les Blue Jays de Toronto ont vaincu les Royals de Kansas City 4 à 2, dimanche après-midi, au Rogers Centre.

L’unique formation canadienne du baseball majeur a ainsi remporté trois des quatre duels de sa série contre le club du Missouri. Elle a aussi mis la main sur un troisième gain consécutif avant la pause du match des étoiles dans le baseball majeur.

Kirk a brisé une égalité de 2 à 2 avec son onzième coup de circuit de la présente campagne. Il a étiré les bras alors que Vladimir Guerrero fils était déjà sur les sentiers.

Quatre manches plus tôt, Kirk avait profité d’une erreur pour fouler la plaque et ouvrir le pointage du côté des Jays. Quelques instants plus tard, Bo Bichette avait nivelé la marque avec un ballon-sacrifice.

Le partant de la formation torontoise pour ce match, José Berrios, a permis deux points sur sept coups sûrs et remis une passe gratuite. Il a également passé sept adversaires dans la mitaine en six manches et un tiers de boulot.

La victoire est allée au dossier de Tim Mayza (3-0), tandis que Jordan Romano a signé son 20e sauvetage en 2022.