Omnium britannique: spectaculaire du début à la fin

Il fallait être aux quatre coins du Old Course et avoir des yeux tout le tour de la tête samedi, par une splendide journée écossaise. Car la majorité des 83 golfeurs ont ébloui la galerie dans une troisième ronde spectaculaire du début à la fin.

• À lire aussi: Marche historique

Kevin Kisner a lancé le bal très tôt en matinée, avec Trey Mullinax et Tommy Fleetwood. Ils ont profité de conditions favorables sous le soleil pour engranger les oiselets et grimper au tableau grâce à des cartes respectives de 65 (-7), 66 (-6) et 66.

Mais c’était avant que les meneurs ne prennent le départ en milieu d’après-midi. Rory McIlroy et Viktor Hovland ont livré une impressionnante prestation sous le soleil, le vent et les nuages en début de soirée.

Ils ont chacun enregistré des pointages de 66 (-6) pour se hisser au sommet du tableau de l’Omnium britannique, avec une fiche cumulative de -16. Ils devancent par quatre coups Cameron Young et Cameron Smith.

Rory s’est réellement mis en marche dès le cinquième fanion en y réalisant son premier oiselet de la journée. Mais son grand coup d’éclat qui l’a fait passer en tête de l’Open est survenu aux abords du 10e vert. Depuis la fosse de sable, il a réalisé un coup parfait qui s’est retrouvé directement au fond de la coupe pour inscrire un aigle.

« De ma position un peu délicate, je tentais simplement de placer la balle à une dizaine de pieds du fanion, ce qui aurait été un excellent coup. Mais j’ai exécuté un coup parfait dans ce qui était ma première visite dans une fosse cette semaine, a raconté le Nord-Irlandais.

« Je crois vraiment que la chance m’a souri, a-t-il ajouté. Ça en prend parfois, surtout dans un championnat majeur. C’est un bonus. »

Hovland tient bon

Pour tenir le rythme, son compagnon de jeu Hovland a aussitôt répliqué par un oiselet. Les deux rivaux ont fait preuve de camaraderie tout au long du parcours, évidemment en se tirant la pipe à l’occasion.

Les deux Européens se sont échangé les coups d’éclat, notamment depuis le muret et le chemin de graviers du Road Hole au 17e fanion. Et ils ont fini à égalité avec des oiselets au 18e.

Dimanche, ils se retrouveront dans le dernier groupe, qui prendra le départ à 14 h 50, heure locale. (9 h 50 au Québec)

Leur fiche de 200 coups après 54 trous vient tout juste derrière le record de 199 coups établi par Nick Faldo à St Andrews en 1990.

Lutte sans merci

Avec une priorité de quatre coups, cette ronde finale devient soudainement une lutte sans merci entre McIlroy, le favori de la foule, et Hovland.

Il faudrait des rondes miraculeuses à Si Woo Kim (-11), à Scottie Scheffler (-11) et à Dustin Johnson (-10) pour soulever la Claret Jug. Surtout si le duo de tête conserve sa cadence. Même Smith et Young semblent loin.

Les chasseurs devront se mettre au travail très rapidement.

Crédit photo : Photo AFP

« Bien des choses peuvent survenir sur ce parcours dans de telles conditions selon les positions de fanion. Une ronde à égalité à la normale pourrait faire apparaître de nombreux gars dans le haut du tableau. Il faut savoir se détacher de nos poursuivants », a expliqué Hovland. Celui-ci cherche à devenir le premier Norvégien à remporter un tournoi du Grand Chelem.

De légères averses de pluie figuraient dans les prévisions de la nuit dernière. Le soleil sera toutefois de retour en milieu de journée pour agrémenter cette ronde finale.

deux aigles et en furie

Parmi les faits saillants de la journée, les spectateurs arpentant le parcours entre les 8e et 12e fanions en ont vu de toutes les couleurs. Il s’y est inscrit 101 oiselets et 11 aigles. À elle seule, la normale 4 de 352 verges du 9e a été le théâtre de neuf aigles.

Shane Lowry y a exécuté le premier de ses deux aigles de suite avec une approche parfaite. Des exploits qui l’ont propulsé au tableau principal. Mais le champion de la Claret Jug en 2019 s’est par la suite sorti de la course par trois bogueys vers le pavillon.

L’Irlandais était plutôt de mauvais poil en sortant de la cabine de pointage.

« J’avais travaillé très fort et j’étais en très bonne position pour faire une poussée en ronde finale. Mais j’ai tout bousillé. Je suis irrité et fâché, car je sens que j’ai bien joué. Mais ça ne prend pas Einstein pour savoir ce qui a cloché sur le retour. C’était horrible avec mon fer droit. »