Omnium britannique : Une lutte à deux à prévoir

Rory McIlroy et Viktor Hovland ont pris une sérieuse option afin de remporter l’édition 2022 de l’Omnium britannique au terme de la troisième ronde, samedi à St. Andrews, en Écosse.

Les deux hommes ont remis une troisième carte de 66 (-6) et partagent ainsi la tête, en vertu d’un cumulatif de 200 (-16).

Dans le cas du Nord-Irlandais, il est passé bien près de réussir un sans-faute durant sa sortie du jour sur le mythique parcours Old Course. Après 16 trous, McIlroy avait calé quatre oiselets et un aigle. Il a toutefois trébuché au 17e fanion, avec un boguey, avant de se reprendre et de conclure avec un oiselet.

Pour sa part, le Norvégien a été parfait, calant six oiselets au total, dont quatre de suite entre le troisième et le sixième fanion.

Les comeneurs amorceront ainsi la ronde finale avec une priorité de quatre coups sur leurs plus proches poursuivants, soit l’Australien Cameron Smith et l’Américain Cameron Young.

Les coups de la journée sont toutefois revenus à Shane Lowry. L’Irlandais a envoyé son coup de départ au neuvième trou, une normale 4, dans l’herbe longue aux abords du vert. Lowry a toutefois réussi un petit tour de magie en faisant disparaître la balle au fond de la coupe sur son coup d’approche. Lowry n’avait toutefois pas fini. Dès le fanion suivant, une autre normale 4, il a de nouveau envoyé son coup de départ près du vert, mais dans l’allée cette fois. Une fois de plus, il a réussi son approche à la perfection, calant un deuxième aigle de suite.

C’est d’ailleurs la première fois depuis 2001 qu’un joueur de la PGA réussit deux aigles consécutifs à l’Omnium britannique. Phil Mickelson avait alors accompli l’exploit.

Pour revenir à Lowry, l’athlète de 35 ans ne sera sans doute pas impliqué dans la course au titre, dimanche, mais il pourrait tout de même espérer un bon résultat, lui qui partage la 13e place après 54 trous, à neuf frappes des meneurs.

Pour sa part, le seul Canadien encore en lice, Corey Conners, a remis une troisième carte consécutive de 71 (-1). Il partage ainsi la 48e position, avec un cumulatif de 213 (-3).