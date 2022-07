New York: Nick Cassidy gagne la première course

La pluie torrentielle qui s’est abattue sur New York a entraîné la fin de la course avant la fin du temps réglementaire et c’est le détenteur de la pole position, le Néo-Zélandais Nick Cassidy, qui a remporté l’E-Prix de Brooklyn, samedi.

L'épreuve était présentée à TVA Sports et sur TVA Sports direct.

Le pilote de l’écurie Envision avait remporté le tournoi de qualification plus tôt dans la journée et il n’a jamais regardé derrière par la suite. C’est toutefois la pluie qui a compliqué sa fin de course.

Cassidy, Stoffel Vandoorne (Mercedes), Lucas di Grassi (Venturi), Pascal Wehrlein (Porsche) et Sébastien Buemi (Nissan e.dams) ont tous été impliqués dans un accident au virage 6 en raison de l’aquaplanage. Un drapeau rouge a ainsi été agité, alors que Robin Frijns s’est emparé des devants (Envision).

Selon la réglementation de la Formule E, si une épreuve ne peut être reprise, les résultats à la fin du tour précédant la suspension de la course comptent au classement final. C’est ainsi que Cassidy a pu monter sur la plus haute marche du podium, devant di Grassi et Frijns.

Au classement général, c’est toujours le Suisse Edoardo Mortara, pilote de Venturi, qui domine avec 150 points. Il devance Vandoorne et Jean-Éric Vergne (DS Techeetah) par 13 et 22 points, respectivement.

La Formule E tiendra la deuxième manche de son épreuve new-yorkaise dimanche.

Classement de l'ePrix de New York, 11e manche sur 16 du championnat du monde de Formule électrique:

1. Nick Cassidy (NZL/Envision): 29 tours en 35:04.095

2. Lucas di Grassi (BRA/Venturi) à 1.123

3. Robin Frijns (NED/Envision) à 1.671

4. Stoffel Vandoorne (BEL/Mercedes) à 3.693

5. Edoardo Mortara (SUI/Venturi) à 4.734

6. Sébastien Buemi (SUI/Nissan) à 5.570

7. Pascal Wehrlein (GER/Porsche) à 5.783

8. Jake Dennis (GBR/Andretti) à 6.595

9. Sam Bird (GBR/Jaguar) à 7.207

10. Nyck de Vries (NED/Mercedes) à 7.503

Classement provisoire du championnat du monde:

1. Edoardo Mortara (SUI/Venturi) 150 points

2. Stoffel Vandoorne (BEL/Mercedes) 137

3. Jean-Eric Vergne (FRA/DS-Techeetah) 128

4. Mitch Evans (NZL/Jaguar) 124

5. Robin Frijns (NED/Envision) 96