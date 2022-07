Mike Matheson, «un être humain cinq étoiles»

Kent Hughes n’a pas mis la main sur n’importe quel défenseur en retour de Jeff Petry. En Mike Matheson, il a obtenu les services d’un Montréalais et, de surcroît, d’un ancien client.

Dans sa carrière précédente d’agent, Hughes avait négocié les termes d’une entente faramineuse pour le natif de Pointe-Claire, alors que ce dernier était membre des Panthers de la Floride. Un peu moins de cinq ans plus tard, en tant que directeur général, il obtient les services de celui qui était perçu comme un «futur Duncan Keith» par le DG des Panthers à l’époque, Dale Tallon.

«Nous n’étions pas prêts à entamer la prochaine saison avec seulement deux défenseurs d’expérience, a dit Hughes en visioconférence, samedi, faisant allusion à David Savard et Joel Edmundson. Je peux dire que Pittsburgh ne voulait absolument pas l’échanger, mais on a insisté.»

«Je connais Mike depuis ses débuts dans le midget AAA. C’est un être humain cinq étoiles qui pourra aider nos jeunes joueurs. J’ai beaucoup parlé à Kristopher Letang de cette transaction et il était très déçu de le voir partir.»

Une deuxième vie

Âgé de 28 ans, Matheson a passé trois saisons à Boston College après avoir été sélectionné en première ronde par les «Cats» en 2012. Il avait tellement impressionné l’équipe floridienne d'entrée de jeu qu’il a paraphé une entente de huit ans et 39 millions $ alors qu'il n'avait disputé que 84 matchs dans le circuit Bettman.

Or, Matheson a quelque peu perdu ses repères avec les Panthers les campagnes suivantes et a déménagé à Pittsburgh en 2020, où il a retrouvé ses lettres de noblesse. Il a connu sa meilleure saison en carrière en 2021-2022, inscrivant 10 buts et récoltant 31 points en 74 parties.

«Il a un coup de patin extraordinaire. Quand il a été échangé à Pittsburgh, on a vu un gars qui a retrouvé [ses marques] et qui s’est amélioré», a expliqué Hughes.

«Il est capable de générer de l’attaque de la ligne bleue et on en a besoin. Sous les ordres de [Martin St. Louis], je crois qu’il va élever son niveau de jeu d’un cran.»