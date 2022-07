IndyCar: Colton Herta partira premier à Toronto

Le pilote de l’écurie Andretti Colton Herta partira premier de l’épreuve de Toronto de la série IndyCar, lui qui a remis le meilleur chrono des qualifications, samedi.

L’Américain a été le plus rapide dans les rues de la Ville Reine en parcourant le circuit urbain en 59,2698 s. Il a devancé de peu les vétérans Scott Dixon (Chip Ganassi) et Josef Newgarden (Penske), qui partiront respectivement deuxième et troisième.

Newgarden a remporté deux fois l’épreuve, en 2015 et en 2017, alors que son coéquipier à l’époque, le Français Simon Pagenaud (Meyer Shank), était sorti vainqueur de la dernière édition avant la pandémie de COVID-19, en juillet 2019.

Alexander Rossi avait été le plus rapide avant la dernière séance de qualifications. Il partira finalement quatrième.

À la maison, le Torontois Devlin DeFrancesco a pris la 12e position, tandis que son compatriote Dalton Kellett n’a pas été en mesure d’établir de temps.

La série de monoplaces effectue son seul arrêt canadien de la saison ce week-end.