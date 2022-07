Un esprit de vengeance pour la troupe de Nancy

Le CF Montréal reçoit le Toronto FC samedi soir avec un goût de vengeance en bouche et un match prenable à la clé.

Le dernier rendez-vous entre les deux ennemis remonte à un peu plus de trois semaines. Le Bleu-blanc-noir s’était fait lessiver 4 à 0 lors de la demi-finale du Championnat canadien, à Toronto.

«Je peux vous assurer que ça va être différent de la dernière fois. Ils viennent dans notre domicile», a insisté Joel Waterman jeudi.

«Il y a un petit quelque chose de plus, on s’est fait humilier par notre rival. On connaît la signification de ce match», a ajouté l’arrière central canadien.

Et surtout, le CF Montréal doit en profiter pour consolider la quatrième place dans l’Est.

Rebondir

Outre le fait qu’il s’agisse d’un match contre son plus grand adversaire, le CF Montréal doit surtout rebondir après deux défaites consécutives.

Il s’est incliné 4 à 0 face au Galaxy à Los Angeles, et ensuite 2 à 1 contre la pire équipe de la MLS, le Sporting de Kansas City, au Stade Saputo, il y a une semaine.

«C’est sûr qu’on ne méritait pas ces résultats, a soutenu une fois de plus Wilfried Nancy jeudi. À Los Angeles, ce n’est pas le résultat escompté et contre Kansas City, on devait gagner. On devait être mieux.»

L’entraîneur-chef faisait ici allusion aux problèmes défensifs de son équipe, qui teintent la lecture que l’on peut faire des matchs.

«On défend bien dans le sens que l’on concède très peu d’occasions. Par contre, on donne des buts.

«Si je regarde le match contre L.A., oui, il y a une part de réussite sur leurs deux premiers buts, mais on doit faire mieux sur le troisième et le quatrième.»

L’argent

Le rival de samedi soir fait beaucoup parler de lui dernièrement avec les millions de dollars dépensés. Mais Toronto croule surtout dans les bas-fonds du classement de l’Association de l’Est, en 13e et avant-dernière place.

Nancy s’est bien gardé de commenter la situation des Torontois, qui sont théoriquement meilleurs que ce qu’indique leur fiche.

«Je ne me permettrai aucunement de juger les performances d’un adversaire.

«Ils ont beau avoir les millions, construire une équipe n’est pas facile.»

L'adversaire en 5 points

Des arrivées

Le Toronto FC est en mutation. Lorenzo Insigne est enfin arrivé. L’équipe a de plus embauché l’arrière italien Domenico Criscito et acquis le milieu canadien Mark-Anthony Kaye lors d’une transaction avec les Rapids du Colorado. Federico Bernardeschi s’est aussi ajouté à cette liste aujourd'hui.

Et des départs

Pendant que quatre nouveaux arrivaient, d’autres faisaient leurs bagages. Ainsi, le milieu Alejandro Pozuelo a été échangé à l’Inter Miami. Le club s’est aussi entendu sur une fin de contrat avec l’arrière central Carlos Salcedo qui ne sera resté à Toronto qu’une demi-saison.

La mayonnaise

On peut dire que la mayonnaise met du temps à prendre pour Bob Bradley dans la Ville Reine. Son équipe présente une fiche de 5-11-4 et n’est qu’à un point du dernier rang dans l’Association de l’Est.

Défense déficiente

Si on veut trouver une raison pour expliquer les difficultés des «Reds», il faut regarder du côté de la défense. L’équipe arrive au deuxième rang dans l’Est pour les buts accordés avec 38, un de moins que D.C. United, qui est en dernière place du classement de l’Association.

Jiménez bien adapté

Malgré les déboires de l’équipe, l’attaquant espagnol Jesus Jiménez s’est bien adapté à son nouvel environnement avec une production de huit buts et trois passes décisives en 20 rencontres.