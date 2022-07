Ryan McDonagh sait à quoi s’attendre

Le défenseur Ryan McDonagh veut tout faire pour ravir les partisans et l’organisation des Predators de Nashville, l’équipe l’ayant acquis au début du mois, et il a déjà une bonne idée de l’enthousiasme débordant de son nouveau public.

Acquis du Lightning de Tampa Bay le 3 juillet, le vétéran est prêt pour son nouveau départ au sein d’une formation ayant accédé difficilement aux séries éliminatoires 2022. Au Tennessee, plusieurs espèrent voir les «Preds» disputer une autre bonne saison en 2022-2023 et McDonagh jouera un rôle de premier plan dans une brigade défensive comprenant l’étoile Roman Josi. Le nouveau venu en est d’ailleurs bien conscient, lui qui a rencontré des gens de l’organisation de Nashville et de jeunes amateurs au complexe d’entraînement du club, jeudi.

«Il y a un désir de vaincre et un grand appétit dans cette formation et vous pouvez le voir dans le groupe de partisans également. Les attentes sont élevées et on ne vous demandera pas si vous allez vous qualifier ou non en séries. On ne vous questionnera pas à savoir si votre saison sera bonne. Non, on vous demandera si vous allez gagner la coupe», a-t-il expliqué au site officiel des Predators.

McDonagh connaît bien les expressions empreintes de passion du public local pendant les matchs au Bridgestone Arena, où les gardiens adverses en ont plein les oreilles après avoir accordé un but. Puis, en février dernier, il a eu l’occasion d’affronter sa future équipe avec le Lightning lors d’un duel tenu en présence de plus de 60 000 personnes au Nissan Stadium. Il est certes heureux de se retrouver désormais dans le «bon camp».

«Quand vous débarquez ici dans le club visiteur, vous savez que la foule sera bruyante. Si vous n’êtes pas à point, elle peut prendre le rythme et en profiter à vos dépens. C’est vraiment l’un des arénas où il est le plus compliqué de jouer, a-t-il affirmé. Aussi, c’est si unique avec le Bridgestone situé en plein centre-ville. La rue Broadway est là et la ville fourmille d’activités.»

«Il faut donner le crédit à l’organisation et aux joueurs qui ont su transmettre dans les dernières années un sentiment de fierté à ceux évoluant ici. Les spectateurs seront toujours derrière vous», a-t-il poursuivi.

Le facteur Josi

À Nashville, le patineur de 33 ans n’aura pas toute la pression sur les épaules. Avec Josi, récipiendaire d’un trophée Norris en carrière, et Mattias Ekholm en défense, ainsi que Filip Forsberg et Matt Duchene à l’avant, les éléments sont en place pour accumuler les victoires.

«Avec Josi, on parle d’un des défenseurs de l’élite de la Ligue nationale. Chaque fois que vous jouez contre lui, vous ne savez pas où il se trouve sur la patinoire, car il est partout et peut prendre le contrôle à lui seul, a-t-il dit au sujet de son coéquipier à la ligne bleue. C’est un gars solide et excellent pour représenter votre équipe en tant que capitaine.»