Ondrej Palat savait qu’il quitterait le Lightning

Malgré d’excellentes séries éliminatoires et une bonne saison régulière, Ondrej Palat s’était fait à l’idée qu’il allait quitter le Lightning de Tampa Bay cet été. Le Tchèque n’est pas resté joueur autonome très longtemps et il est heureux d’accepter un nouveau rôle avec les Devils du New Jersey.

Les dernières semaines ont été fortes en émotions pour l’attaquant de 31 ans. Les «Bolts» se sont d’abord inclinés en finale de la Coupe Stanley contre l’Avalanche du Colorado – bien que Palat ait récolté 21 points en 23 rencontres – et il a ensuite appris qu’il devait se trouver un nouveau chez-soi, après une décennie en Floride.

Voyez ses propos dans la vidéo, ci-dessus.

«De quitter Tampa après 10 ans, ça m’a rendu triste, mais je m’y étais préparé toute l’année, car je savais qu’il y avait des chances que je doive partir. C’est une industrie, mais maintenant que j’ai signé avec les Devils, je ne suis plus triste», a souligné l’ailier gauche en conférence de presse, vendredi.

Palat a indiqué que des discussions avaient eu lieu entre le directeur général Julien BriseBois et son agent, mais qu’aucune offre satisfaisante n’avait été déposée.

Avec les jeunes

Dans l’ombre des vedettes à Tampa, il aura désormais l’occasion de se faire valoir à l’aile de Jack Hughes ou de Nico Hischier. Les Devils sont en reconstruction et l’expérience d’un joueur comme Palat, qui compte plus de 600 matchs en saison régulière et 138 autres en séries éliminatoires, sera précieuse.

«Je suis passé par là. Quand j’étais plus jeune, nous avions des gars plus vieux avec le Lightning de Tampa Bay. Ainsi, je suis vraiment excité de rejoindre ce groupe jeune et talentueux. Je crois que je peux amener un peu d’expérience», a-t-il dit, évoquant l’impact de Martin St-Louis et de Vincent Lecavalier à ses débuts dans la Ligue nationale, en 2012-2013.

Celui qui s’est entendu pour cinq ans et 30 millions $ au New Jersey est davantage un leader silencieux qu’une forte voix dans le vestiaire. Il prendra la parole s’il le faut, mais il préfère prêcher par l’exemple sur la glace.

Un appel d’Elias

Patrik Elias est l’un de ceux qui ont souhaité la bienvenue à Palat dès que son contrat a été paraphé. Le meneur de l’histoire de Devils au niveau des points n’avait que de bonnes choses à dire de l’organisation.

«C’est l’un des gars qui m’a appelé. Je le connais bien, j’ai joué avec lui aux Jeux olympiques de 2014, à Sotchi», a-t-il raconté à propos de son compatriote tchèque.

«Il m’a dit plusieurs bonnes choses sur l’équipe, qu’elle avait un bel avenir, qu’elle est remplie de talent. Il a dit que je serai très heureux ici», a conclu Palat.