LPGA: deux Américaines se détachent du peloton

Les Américaines Jennifer Kupcho et Lizette Salas ont pris une sérieuse option sur la victoire au tournoi par équipe de l’Invitation Dow Great Lakes Bay de la LPGA en remettant une carte de 64 coups (-6), vendredi, à Midland au Michigan.

Aucun duo n’a fait mieux qu’elles en cette troisième journée de compétition, qui était disputée au format des coups alternatifs. Chaque golfeuse d’une paire frappait une balle sur deux, comme en première ronde.

Kupcho et Salas n’ont commis aucun boguey lors de la troisième manche, faisant passer leur cumulatif à -17 grâce à six oiselets. Elles détiennent une avance de cinq coups sur leurs plus proches poursuivantes, la Finlandaise Matilda Castren et la Malaisienne Kelly Tan (67).

La Française Pauline Roussin, qui avait réussi un trou d’un coup jeudi, et sa coéquipière néerlandaise Dewi Weber ont perdu la première place après avoir joué une désastreuse ronde de 73 (+3).

Ce fut aussi difficile pour la Canadienne Alena Sharp et l’Australienne Sarah Kemp, qui sont passées du troisième au 14e rang. Leur troisième ronde a été ponctuée de deux bogueys et aucun oiselet. Elles sont à neuf coups des meneuses.

La Québécoise Maude-Aimée Leblanc et sa partenaire des États-Unis Sarah Schmelzel ont quant à elles joué un coup de plus que la normale (71) et sont à égalité au 22e rang en vertu de leur total de -6.

Dernière Canadienne ayant été en mesure de résister au couperet, Maddie Szeryk et sa coéquipière Kristy McPherson (74) sont loin derrière, à -3.