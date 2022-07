Le moment de sa retraite: Tom Brady ne sait pas

Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay Tom Brady est incapable de préciser le nombre d’années qu’il disputera encore dans la NFL, même s’il se doute que la quantité est minime.

L’athlète qui célébrera son 45e anniversaire de naissance dans quelques semaines a changé d’idée en renonçant momentanément à la retraite pour jouer la prochaine saison de football américain. Déjà, il a préparé son après-carrière en concluant une entente avec le réseau FOX Sports, pour qui il agira comme analyste à la télévision une fois son long parcours sur les terrains terminé.

En mai, Brady a réalisé une entrevue avec le site variety.com, entretien ayant été diffusé jeudi. Sans trop de surprise, il a mentionné que la fin est très proche.

«Je ne sais vraiment pas, a-t-il répondu au sujet du moment précis de son départ. Je dirais que j’y vais une année à la fois. Pourrait-il s’agir de ma dernière année? Absolument. J’ai réalisé qu’il ne me reste pas cinq ans. Je veux faire les choses à ma façon. Je tiens à donner tout ce que j’ai et voir où j’en suis. Je me sens très bien. J’ai subi plusieurs blessures au fil des ans, mais si tout va en douceur et que nous gagnons, ce sera excellent.»

Changement de cap

Pendant la discussion, le numéro 12 a expliqué les motifs à l’origine de son changement de plan pour 2022, disant avoir encore le goût de batailler sur la surface de jeu.

«J’ai pris la décision sur le coup [en février] et je croyais que la chose appropriée à faire, c’était d’informer l’équipe, a-t-il déclaré. Il faut du temps pour planifier et au cours de conversations avec Bruce [Arians, l’ancien entraîneur-chef], Jason [Licht, le directeur général] et ma femme, j’ai considéré que je pouvais toujours jouer et compétitionner.»

«Je suis autant engagé qu’avant, sauf que j’ai un fils de 14 ans qui vit à New York et qui veut du temps de qualité. Mon épouse a été d’un soutien incroyable tout au long de ma carrière. Donc, je lui ai parlé. Vous saisissez bien ce que je veux dire? Ces décisions se prennent en famille. Et, j’ai deux jeunes enfants, de 12 et de 9 ans; tous ont leurs propres défis», a-t-il justifié.

Malgré la retraite à venir, le pivot restera un homme occupé, étant très impliqué dans le milieu des affaires. En revanche, toutes ces occupations pourraient-elles lui permettre de prolonger sa carrière de footballeur au-delà de 2022?

«Certes, il y a une chance, mais je suis vraiment proche de la fin», a-t-il averti, écartant par ailleurs l’idée de se retrouver à l’antenne de FOX en janvier 2023 advenant une non-qualification des Buccaneers aux prochaines éliminatoires.