Hugo Houle: jamais sans son frère

En franchissant la ligne d’arrivée vendredi, Hugo Houle a salué la mémoire de son frère décédé tragiquement en décembre 2012.

Le cycliste a souvent parlé de ce drame en précisant à quel point il souhaite obtenir une victoire en l’honneur de son frère Pierrik. Encore vendredi, le trémolo est apparu dans sa voix après être passé si près de réussir.

«C’est sûr que j’ai eu une pensée pour mon frère quand j’ai passé la ligne. On était proches et on va y retourner», a-t-il expliqué.

Le 21 décembre 2012, Pierrik Houle a été heurté mortellement par un conducteur ivre alors qu’il faisait du jogging dans les rues de la petite municipalité de Sainte-Perpétue, au Centre-du-Québec.

À l’aube de sa première saison sur le grand circuit avec l’équipe AG2R, Hugo venait de rentrer d’Espagne depuis quelques heures. Sur la scène, Il a tenu la main de son frère pendant que des gens tentaient des manœuvres de réanimation.

Une photo de lui

Le cycliste, qui possède un diplôme en techniques policières, a même apostrophé le suspect, qui est revenu sur les lieux de la collision.

Le chauffard, Guy Richard, a été accusé de délit de fuite mortel et de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort.

Le 27 mai 2015, l’accusé a reçu une peine d’emprisonnement de 11 mois, en plus d’une interdiction de conduire de trois ans, au palais de justice de Drummondville. Toutefois, le délinquant a obtenu sa libération quatre mois plus tard, en octobre 2015.

Depuis ce temps, Houle conserve toujours deux photos dans sa valise : celle de sa blonde et celle de son frère décédé.

Une croix

Au cou, dans toutes les courses, le cycliste porte également toujours une petite croix bénie par le défunt père Boulé,--- ancien directeur du Séminaire Saint--François, à Saint-Augustin-de-Desmaures.

Coup du sort, la journée de vendredi marquait le neuvième anniversaire du décès de l’ancien éducateur, le 15 juillet 2013.

«C’est bien vrai. C’est un beau cadeau», a souligné la mère du cycliste, Diane Allard.

«J’espère pouvoir essayer encore d’ici la fin. Ça me motive. C’est mon premier podium WorldTour et c’est au Tour de France. Je suis fier de ce que j’ai accompli et je suis content que ça fasse parler chez nous!» a ajouté Houle, récupérant sa belle assurance.

Ses coéquipiers et amis au sein du peloton ont également félicité le héros du jour. Avant la conclusion de l’étape, les autres Québécois savaient ce qui se passait.

«On avait l’information par la radio. Avec cinq kilomètres à faire, je suis allé voir Antoine Duchesne et j’ai sacré! Il jouait la [victoire] à trois! J’avais la chair de poule partout sur le corps. Il le mérite. J’ai le feeling que son Tour n’est pas fini encore», a commenté Guillaume Boivin.

«Il a bien joué ses cartes»

Chez Groupama-FDJ, l’autre caribou était fier de son compatriote.

«On savait que [Mads] Pedersen était solide, c’est un champion du monde. Juste de se battre pour la troisième place, on était très contents. Il a bien joué ses cartes et il est battu par deux gars très forts. C’est un super résultat. Ça n’arrivera pas 10 fois dans sa carrière», a aussi mentionné Antoine Duchesne.