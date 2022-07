Et de 10 pour les Capitales !

Après un court passage à vide à la fin du mois de juin, les Capitales de Québec ont retrouvé leur aplomb de début de saison, eux qui ont remporté un 10e match consécutif en battant les Titans 6 à 4, vendredi à Ottawa.

L’équipe de la Vieille Capitale a ainsi inscrit sa 40e victoire de la saison, devenant la première formation de la Ligue Frontière à atteindre ce plateau.

Les hommes de Patrick Scalabrini ont toutefois vécu une bonne frousse en fin de rencontre. Les Titans sont passés à un cheveu de couronner une remontée qui s’est amorcée lorsqu’ils tiraient de l’arrière 6 à 2, alors que Jason Dicochea a permis aux hôtes de remplir les buts grâce à un simple en neuvième manche. Le releveur Samuel Adames est cependant parvenu à retirer le frappeur suivant pour signer son 12e sauvetage de la saison.

Les Titans ont fait confiance à Evan Grills (3-3) pendant sept manches au monticule, un pari qui n’a pas rapporté. Il a accordé des points mérités à cinq joueurs différents des Capitales et a alloué neuf coups sûrs.

Les Cubains Yordan Manduley et Yoelkis Guibert ont lancé le bal en deuxième, envoyant des coéquipiers à la plaque respectivement en vertu d’un simple et d’un optionnel.

Jeffry Parra a ensuite donné les devants aux visiteurs avec un simple productif, puis Garrett Takamatsu a été atteint par un lancer alors que les buts étaient remplis. Finalement, lors du même jeu, Manduley et Guibert ont marqué à la suite d’un optionnel et d’une erreur défensive.

Codie Paiva (3-2) a ajouté une victoire à son dossier en allouant cinq coups sûrs et quatre points mérités en six manches, dont une longue balle de Clay Fisher en fin de match. Jacob Sanford et Jacob Talamente, avec un double productif chacun, et Didochea, avec un ballon-sacrifice, ont complété la marque.

Il s’agit d’un troisième revers consécutif pour les Titans, qui viennent de perdre leur série contre les Aigles à Trois-Rivières.

Les Capitales et les Titans se retrouveront samedi au Stade d'Ottawa.