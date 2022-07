Charles Barkley bientôt analyste de... golf?

Le circuit LIV a approché l’ancien joueur de basketball Charles Barkley pour possiblement travailler durant la télédiffusion des tournois au petit écran des États-Unis, a indiqué le membre du Temple de la renommée de son sport.

Durant le balado «The Next Round», l’ex-gloire de la NBA agissant comme analyste au réseau TNT a admis que les dirigeants de l’organisation de golf l’avaient approché.

Le tout fait suite à des déclarations pour le moins saugrenues à propos de la décision de plusieurs joueurs de la PGA ayant décidé de tenter leur chance au sein du circuit rival. Barkley avait ainsi mentionné au balado «Pat McAfee Show» que «si quelqu’un me donnait 200 millions $, je tuerais un membre de ma famille».

Or, les propos en question ne sont pas demeurés inaperçus.

«Ils m’ont appelé et m’ont demandé si j’étais prêt à les rencontrer. Je leur ai répondu oui, a-t-il dit. Rien n’est imminent, je ne sais pas tout de ce qu’ils veulent de moi ou de ce qu’ils aimeraient me voir accomplir, mais vous devez examiner chaque opportunité vous étant offerte. Ainsi, la réponse à la question, c’est oui à 100 %. Je vais rencontrer LIV.»

L'organisation de golf est financée par un fonds public d’investissement saoudien et son commissaire est l’ancien joueur Greg Norman.

Ses tournois comprennent 54 trous et proposent des bourses plus alléchantes que celles de la PGA, ce qui a incité les Phil Mickelson, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka et plusieurs autres à y prendre part.