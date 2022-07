Calle Jarnkrok à Toronto pour quatre ans

Les Maple Leafs de Toronto ont ajouté de la profondeur à leur groupe d’attaquants en s’entendant sur les termes d’un contrat de quatre ans avec le joueur autonome Calle Jarnkrok, vendredi.

L’attaquant suédois de 30 ans touchera un salaire moyen de 2,1 millions $ dans la Ville Reine. Il s’agit d’une augmentation de salaire annuelle de 100 000 $ par rapport à son dernier pacte, d’une durée de six ans, qu’il avait paraphé avec les Predators de Nashville.

Réclamé par le Kraken de Seattle au repêchage d’expansion, Jarnkrok est passé aux Flames de Calgary à la dernière date limite des transactions en retour de choix de deuxième, troisième et septième ronde. Le Kraken a repêché le natif de Saint-Jérôme David Goyette avec l’une de ces sélections.

Jarnkrok n’a cumulé qu’un but et huit points en 29 rencontres avec l’équipe albertaine, saison régulière et séries éliminatoires confondues. Il a connu sa meilleure saison en carrière en 2017-2018, alors qu’il avait marqué 16 buts et récolté 35 points en 68 matchs avec les «Preds».

Pouvant autant évoluer au centre qu’à l’aile, Jarnkrok est un ancien choix de deuxième tour des Red Wings de Detroit, mais n’a jamais porté leur uniforme.

Il a passé la grande majorité de sa carrière avec l’équipe de Nashville et compte 241 points en 574 rencontres dans le circuit Bettman.