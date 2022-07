Toews et Kane embarqueront-ils dans la reconstruction?

Depuis le repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) et les échanges d’Alex DeBrincat et de Kirby Dach chez les Blackhawks de Chicago, c’est le silence radio du côté des vétérans Jonathan Toews et Patrick Kane. Les changements sont nombreux, mais le directeur général Kyle Davidson espère de tout cœur que ses deux pierres d’assise sauront comprendre ses motivations.

Les deux attaquants avaient déjà émis quelques réserves à la date limite des transactions, en mars, quand leur coéquipier Brandon Hagel avait été troqué au Lightning de Tampa Bay. Ils n’étaient pas au bout de leurs peines, ayant maintenant vu Dach et DeBrincat rejoindre respectivement le Canadien de Montréal et les Sénateurs d’Ottawa.

Ni Toews ni Kane n’a commenté les plus récents mouvements de personnel, mais il est facile de les imaginer un peu sous le choc après tant de changements dans une organisation qui a longtemps été réputée pour sa stabilité. Les triples champions de la coupe Stanley ont rencontré la direction au cours des derniers jours, a précisé Davidson jeudi en conférence de presse.

«C’était nécessaire, je crois. Ce n’est jamais facile de perdre de bons joueurs et de bons amis. C’était important que nous nous asseyions avec eux», a mentionné le DG, tel qu'indiqué par le site NHL.com.

«J’ai l’impression que la réunion s’est bien passée et les deux côtés ont parlé librement. C’est un processus sain. Ils sont ici tous les deux, nous leur parlons et nous maintenons ouverte la fenêtre de communication.»

Expérience

En avril, Toews avait appelé à un meilleur dialogue entre les Blackhawks et les joueurs. Avant le repêchage et les quelques transactions, le capitaine avait été informé que Davidson et ses acolytes «allaient devoir prendre plusieurs décisions difficiles» sans préciser la nature de celles-ci, a expliqué le directeur général.

Les deux meneurs ont exprimé le souhait de demeurer à Chicago pendant toute leur carrière, mais à l’approche de la mi-trentaine et avec l’autonomie complète qu’ils atteindront à la fin de la prochaine saison, peut-être voudront-ils aller voir ailleurs.

«À notre avis, ils apportent tellement de valeur en étant là. Non seulement sont-ils excellents sur la glace, mais toute l’expérience et le professionnalisme, ainsi que ce qu’ils connaissent de la LNH et de son style de vie, sont des choses qui n’ont pas de prix pour les plus jeunes joueurs de notre organisation», a expliqué Davidson.

«Vous devez avoir des vétérans. Vous ne pouvez pas avoir une équipe de la LNH entièrement composée de jeunes. Ce ne serait pas juste pour ces jeunes joueurs qui s’amènent. Donc, vous avez besoin de bons vétérans», a-t-il ajouté.

Afin de combler quelques trous dans sa formation, de ses propres dires, Davidson a offert des contrats aux attaquants Max Domi, Andreas Athanasiou, Colin Blackwell et Dylan Sikura, mercredi.