Tiger Woods en position précaire à St. Andrews

Présent à St. Andrews, en Écosse, le célèbre golfeur Tiger Woods a bien mal entamé l’Omnium britannique en remettant une carte de 78 (+6), jeudi, au terme de la ronde initiale. Dans les bas-fonds du classement, l’Américain devra sortir un lapin de son chapeau s’il souhaite éviter le couperet.

Woods a débuté en commettant un double boguey dès le premier trou, avant d’en ajouter un second au septième fanion. Toujours en quête d’un premier oiselet, il se retrouvait à +6 à ce moment-là de la journée.

Les premiers moments de réjouissance pour «Le Tigre» ont eu lieu au 9e et 10e trous, quand il a chaque fois retranché un coup à la normale. Aux huit derniers fanions, il a accumulé un oiselet en plus et trois bogueys.

Crédit photo : AFP

Quelques golfeurs n’avaient pas encore terminé leur ronde, mais Woods reposait pour l’instant à égalité au 146e rang sur les 156 inscrits. L’athlète de 46 ans a remporté trois fois l’Omnium britannique, dont deux éditions à St. Andrews, en 2000 et 2005.

Si ce fut difficile pour Woods, son compatriote Cameron Young a pour sa part connu une brillante journée, lui qui a remis une carte de 64 (-8). Rory McIlroy a aussi très bien fait avec un pointage de 66 (-6). L’amateur anglais Barclay Brown a quant à lui causé la surprise en frappant 68 fois (-4) la balle.

Chez les golfeurs canadiens, Corey Conners a joué 71 (-1), ayant réussi cinq oiselets, mais commis quatre bogueys. Mackenzie Hughes, auteur d’une carte de 73 (+1), participe aussi à ce tournoi.