LPGA : Une Canadienne parmi les meneuses au Michigan

La Canadienne Alena Sharp et sa coéquipière australienne Sarah Kemp occupent une place dans le top 3 après deux rondes au tournoi par équipe de l’Invitation Dow Great Lakes Bay de la LPGA, jeudi, à Midland, au Michigan.

Cette deuxième manche était disputée au format «deux balles-meilleure balle», ce qui a été à l’avantage de Sharp et Kemp, qui avaient dû se contenter d’une carte de 69 (-1) la veille. Elles ont cette fois joué 61 (-9), ce qui fut le deuxième meilleur pointage à égalité, jeudi.

La paire a ainsi enregistré neuf oiselets et s’est positionnée au troisième rang, avec un cumulatif de 130 coups (-10). Le duo de la Française Pauline Roussin et la Néerlandaise Dewi Weber domine la compétition après deux rondes, en vertu de leur pointage de -14. Elles détiennent trois frappes d’avance sur leurs plus proches poursuivantes, les Américaines Jennifer Kupcho et Lizette Salas.

La Québécoise Maude-Aimée Leblanc est toujours dans le coup en compagnie de Sarah Schmelzel, des États-Unis. Elles ont remis une carte de 62 (-8), ce qui est une belle réaction après avoir dépassé la normale d’un point la veille.

La Canadienne Maddie Szeryk (-7), avec Kristy McPherson, a aussi évité le couperet et comme Leblanc, occupe le 16e rang. L’Ontarienne Savannah Grewal (-4) et l’Américaine Annabelle Pancake n’ont pas eu cette chance, elles qui ne participeront pas aux rondes du week-end.