Hockey Canada rouvre l’enquête

S’adressant à la population, Hockey Canada a confirmé, jeudi matin, que l’enquête concernant les allégations d’agression sexuelle impliquant des membres de l’équipe nationale junior 2018 sera rouverte.

Du même coup, Hockey Canada a fait état de plusieurs mesures prises afin de redorer le blason de l’organisation.

La semaine dernière, en marge du repêchage de la Ligue nationale de hockey tenu à Montréal, le commissaire Gary Bettman, avait justement fait part de son désir d’en connaître davantage sur la situation.

«Notre objectif est d’aller au cœur de ça et de bien comprendre ce qui s’est passé», avait-il dit.

Rappelons que la fédération se retrouve sur la sellette pour avoir conclu une entente hors-cour avec la victime d’un présumé viol collectif survenu à London en juin 2018. De nombreuses entreprises ont d’ailleurs mis sur la glace leur commandite avec Hockey Canada, tandis que le financement accordé par le gouvernement fédéral a été gelé, le temps de recueillir plus d’informations sur les faits allégués.

«Nous entendons la population, les joueurs et joueuses, leurs familles, les partisans et partisanes, nos commanditaires et les personnes touchées par ce qui s’est produit en 2018, a-t-on formulé dans une lettre ouverte à la population canadienne. Nous entendons votre colère et votre déception à l’endroit de Hockey Canada, et vos sentiments sont tout à fait légitimes.»

Participation obligatoire pour les joueurs

À propos de l’enquête, elle sera à nouveau menée par un tiers indépendant, et «tous les joueurs devront y participer».

«Ceux qui omettront de le faire seront immédiatement bannis de l’ensemble des activités et des programmes de Hockey Canada», a-t-on précisé.

À la fin de l’enquête, l’affaire sera confiée à un tribunal d’arbitrage qui déterminera les conséquences appropriées, lesquelles pourraient comprendre l’exclusion à vie des activités de Hockey Canada, sur la glace et ailleurs.

«Nous saluons le courage de la jeune femme impliquée et respectons sa décision de participer à l’enquête de la façon dont elle le souhaite», a-t-on ajouté.

Nouveau mécanisme de plainte

Parmi les mesures, Hockey Canada entend vouloir procéder «à une révision complète de la gouvernance» de la fédération. Encore une fois, un tiers expert indépendant sera sollicité afin de faire un examen complet de l’organisation et formuler des recommandations.

Hockey s’engage aussi à devenir signataire «en bonne et due forme» du Bureau du Commissaire sur l’intégrité dans le sport (BCIS). Un nouveau mécanisme de plainte indépendant et confidentiel sera mis en place afin d’enquêter sur les plaintes, y compris celles formulées par le passé, alors que celles impliquant les programmes nationaux seront soumises au BCIS.