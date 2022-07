Cam Talbot veut le filet des Sénateurs, et souvent

Acquis du Wild du Minnesota par les Sénateurs d’Ottawa cette semaine, Cam Talbot entend donner entièrement raison à sa nouvelle équipe qui a pris une chance avec lui.

Le gardien aura le mandat de mener les jeunes «Sens» vers le succès pendant la prochaine saison. Le directeur général Pierre Dorion n’est d’ailleurs pas resté assis sur ses deux mains en mettant la main sur Alex DeBrincat, Claude Giroux et Talbot au cours des derniers jours. Pour le troisième de ceux-ci, la mission est intéressante, surtout qu’Ottawa possède désormais plus d’atouts pour récolter les victoires.

Toutefois, la pression risque d’être bien sentie. Dans la capitale fédérale, les partisans ont été échaudés par les performances en dents de scie des gardiens du club, notamment Matt Murray, qui a été refilé aux Maple Leafs de Toronto. Certes, le nouvel homme de confiance de l’organisation a présenté de belles statistiques en 2021-2022, en vertu d’une fiche de 32-12-4, d’une moyenne de buts alloués de 2,77 et d’un taux d’efficacité de ,911. Sauf qu’à 35 ans, peut-il en donner encore beaucoup sur la glace? Le vétéran croit que oui, lui qui a établi un sommet personnel avec 73 joutes en 2016-2017 avec les Oilers d’Edmonton et qui risquait de passer du temps sur le banc l’an prochain à cause du retour de Marc-André Fleury au Minnesota.

«Je peux toujours disputer autour de 50-55 rencontres par année et c’est pour cela que je lutterai. Par contre, vous ne savez jamais comment une saison se déroulera. Je veux le filet aussi souvent que possible», a-t-il déclaré durant un point de presse, jeudi.

Aider les jeunes

Avec sa nouvelle formation, Talbot pourra voir de près la progression de certains jeunes talentueux comme Brady Tkachuk et Thomas Chabot. Il a confiance de pouvoir leur inspirer confiance de différentes manières, car selon lui, il n’y a pas de recette magique pour bien se développer.

«J’ai joué avec plusieurs gars [dans la ligue]. Je les ai vus prendre les choses en main à l’intérieur du vestiaire et demeurer en contrôle d’eux-mêmes. Aussi, je pense pouvoir amener beaucoup de leadership sur la glace et à l’extérieur grâce à l’expérience, l’éthique de travail et tout ce que vous pouvez énumérer», a-t-il estimé.

«Ils ont tellement un bon noyau de jeunes qu’ils ont repêchés et développés dans les dernières années. [...] Avec les changements apportés par Pierre, on dirait que ce groupe est finalement récompensé. On lui signale que la reconstruction est terminée et qu’il faut réaliser une poussée», a-t-il ajouté à la chaîne radiophonique TSN 1200.