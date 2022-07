Vaccination: les Royals amputés à Toronto

Les Royals de Kansas City devront se débrouiller sans plusieurs de leurs meilleurs joueurs durant leur série de quatre matchs contre les Blue Jays, qui se déroulera de jeudi à dimanche à Toronto, en raison des règles sur la vaccination contre la COVID-19 à la frontière canado-américaine.

Le voltigeur Andrew Benintendi fait partie des 10 joueurs qui devront demeurer aux États-Unis, sans salaire. L’athlète de 28 ans est l’un des rares membres des Royals, qui affichaient un dossier de 35-53 avant les matchs de mercredi soir, à connaître du succès en 2022.

Il a préservé une moyenne au bâton de ,314, en plus d’avoir produit 37 points et d’en avoir lui-même inscrit 36. Il est d’ailleurs le seul membre de son organisation à avoir été invité au match des étoiles. De plus, son nom circule continuellement dans les rumeurs de transaction, lui qui pourrait devenir joueur autonome à la fin de la saison.

Les Royals seront aussi privés des services de deux de leurs meilleurs lanceurs en Brady Singer (4-3) et Brad Keller (5-9), qui ont respectivement maintenu des moyennes de points mérités de 4,02 et 3,96 depuis le début de la campagne.

Outre les trois joueurs mentionnés ci-haut, Whit Merrifield, MJ Melendez, Hunuter Dozier, Michael A. Taylor, Kyle Isbel, Dylan Coleman et Cam Gallagher ne feront pas le voyage dans la Ville Reine.

Les Royals devront inévitablement faire appel à certains de leurs joueurs dans leurs filiales AA et AAA puisque des joueurs de la formation habituelle, Edward Olivares serait le seul voltigeur disponible pour les quatre duels.