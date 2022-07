Les Rays ont le numéro des Red Sox

Les Red Sox de Boston n’ont toujours pas trouvé la recette secrète pour vaincre les Rays de Tampa Bay, eux qui se sont inclinés pour la troisième fois en autant de jours, mercredi au Tropicana Field, cette fois, par la marque de 4 à 1.

Dans le duel du jour, Shane McClanahan (10-3) a menotté les frappeurs des visiteurs. En six manches et un tiers de travail, il a retiré six adversaires sur des prises. Il a permis le seul point des visiteurs, sur trois coups sûrs.

Offensivement pour les favoris de la foule, Taylor Walls a produit un point à l’aide d’une longue balle, tandis que Ji-Man Choi, Harold Ramirez et Yandi Diaz ont aussi produit un point chacun, chaque fois à l’aide d’un simple.

Les Rays ont ainsi pris une avance d’un match et demi sur les Red Sox au deuxième rang de la section Est de l’Américaine. La formation du Massachusetts a même été rattrapé par les Blue Jays de Toronto, qui l’ont emporté 8 à 2 contre les Phillies de Philadelphie. Ces trois formations détiennent d’ailleurs des places d’équipe repêchée en vue des séries éliminatoires.

Les Rays auront désormais la chance d’humilier les Red Sox en les balayant, jeudi.

Les Mariners au plus fort de la course

Les Mariners de Seattle, la quatrième équipe de l’Américaine à occuper une place d’équipe repêchée, ont eux aussi triomphé mercredi. Ils ont résisté à une remontée tardive des Nationals, à Washington, pour l’emporter 6 à 4.

Le Québécois Abraham Toro n’a pas été un grand facteur dans ce match, lui qui n’a soutiré qu’un but sur balles durant ses présences au bâton.

Eugenio Suarez a été le plus profuctif pour les vainqueurs. Dès la première manche, il a expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain alors que deux de ses coéquipiers étaient sur les sentiers.

Les Mariners ont aussi eu une petite frousse en neuvième manche. En avance 6 à 1, ils ont vu Juan Soto réussir un circuit de trois points, mais la menace s’est arrêtée à ce moment.

Tout comme les Jays et les Red Sox, les Mariners possèdent un dossier de 47-42.